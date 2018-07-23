İstek İzmir Okulları Anadolu Lisesine yoğun ilgi

Eğitimdeki tecrübesini 2018-2019 eğitim yılından itibaren orta öğretime de taşıyacak olan İstek İzmir Okulları, geleceğin başarılı ve kendine güvenen bireylerini yetiştirmeye hazırlanıyor. İlk günden itibaren velilerin yoğun ilgisiyle...

Eğitimdeki tecrübesini 2018-2019 eğitim yılından itibaren orta öğretime de taşıyacak olan İstek İzmir Okulları, geleceğin başarılı ve kendine güvenen bireylerini yetiştirmeye hazırlanıyor. İlk günden itibaren velilerin yoğun ilgisiyle devam eden kayıtlar neticesinde, açılan kontenjanın kısa süre içerisinde dolması bekleniyor.

Eğitimdeki 30 yılı aşkın tecrübesiyle önemli atılımlar yapan İstek Okulları, İzmir Kampüsü’nde hizmete girecek Anadolu Lisesi ile de eğitimde fark oluşturmayı hedefliyor. Eğitimdeki tecrübelerini çağdaş ve teknolojiyi yakından takip eden bir anlayışla harmanladıklarını belirten İstek İzmir Okulları Anadolu Lisesi Müdürü İlkin Alpay, "Anadolu Lisemize ilk yıl yalnızca 9. sınıf öğrencilerini kabul edeceğiz. 80 öğrencilik kontenjanımız bulunuyor. Şuan kontenjanımızın yüzde 75’i dolmuş durumda. Gördüğümüz yoğun ilgiye bakarak kontenjanın kısa süre içerisinde tamamen dolacağını söyleyebilirim. Önümüzdeki yıldan itibaren ise tüm lise sınıflarından öğrenci kabul edeceğiz. Gençlerimizi akademik süreç, entelektüel, yabancı dil eğitimi ve nitelikli sosyalleşme becerilerini temel alan eğitim anlayışımızla geleceğe hazırlayacağız” dedi.

Tüm öğrencilerini başarıya ulaştırmak adına hem öğrenci seçimlerinde, hem de eğitim sürecinde titizlikle hareket ettiklerini vurgulayan Alpay, "Öğrenci seçimlerimizde hem LGS puanı, hem de İSTEK’li olma sınavı adlı özel sınavımızı baz alıyoruz. Bu sınavlardaki başarı durumuna göre burs imkanı da sağlayarak öğrencilerimizi hedeflerine ulaşmaları için teşvik ediyoruz. Başarı kriterlerimiz bunlarla da sınırlı değil. Okulumuzda eğitim alan tüm öğrencilerimizin sosyal başarısını da çok önemsiyoruz. Geniş spor alanlarından sanat atölyelerine, laboratuvarlarımızdan kodlama atölyelerine kadar zengin eğitim alanlarıyla çocuklarımızın her yönde gelişimini destekliyoruz" şeklinde