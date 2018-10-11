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11 Ekim 2018 Perşembe 13:12

İzmir Adliyesi’nde gaz sızıntısı: 5 kişi hastanelere kaldırıldı

İzmir Adliyesi’nde, yangın söndürme tüplerinin bakımı sırasında gaz sızıntısı meydana gelmesinin ardından, gazdan etkilenen kişi sayısının 5 olduğu, hastaneye kaldırılan 1 kişinin ise durumunun ağır olduğu belirtildi.İzmir Adliyesi’nde...

İzmir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: 5 kişi hastanelere kaldırıldı
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İzmir Adliyesi’nde, yangın söndürme tüplerinin bakımı sırasında gaz sızıntısı meydana gelmesinin ardından, gazdan etkilenen kişi sayısının 5 olduğu, hastaneye kaldırılan 1 kişinin ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

İzmir Adliyesi’nde gaz sızıntısı paniği yaşandı. Yangın söndürme tüplerinin bakımı sırasında karbondioksit gaz kaçağı meydana geldi. İlk belirlemelere göre ise sızıntıdan 5 kişi etkilendi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve AFAD’da bölgeye sevk edildi. Tedbir amaçlı ise bina hemen boşaltıldı ve adliye çalışanları dışarıya çıkartıldı.

Konuyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Adliyemizde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit gaz kaçağı meydana gelmiş, gereken önlemler alınmış ve tüm müdahaleler yapılmıştır" denildi. Sızıntıdan etkilenen kişilerin ise oksijen verildiği kaydedildi.

Başsavcılık ise konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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