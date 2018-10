İzmir Ekonomi Üniversitesi gençlerine iş kulübü eğitimi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İzmir İl Müdür Vekili Makbule Dank arasında, İŞKUR’un "İş Kulübü, Bu Kulüpte İş Var" etkinliğinin İEÜ Meslek Yüksekokulu bünyesinde gerçekleştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İzmir İl Müdür Vekili Makbule Dank, “İş Kulübü, Bu Kulüpte İş Var” etkinliği için bir araya geldi. Özgener ve Dank, etkinliğin İEÜ Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenmesi için bir protokol yaptı. Protokol kapsamında, İEÜ Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 2018-2019 akademik yılında İŞ-KUR iş ve meslek danışmanlarından iş bulma ile işe yerleştirilme süreçlerine ilişkin teorik ve pratik uygulama eğitimi alacak.

Törende konuşan İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, "Her iki tarafın da bu projeden verimli sonuçlar alacağına inanıyorum. Üniversitemizin dinamizmi ve İŞ-KUR’un gayretli çalışmaları ile ilimiz için çok faydalı çalışmalar yapacağız. Biz her türlü fikre ve her konuyu tartışmaya açığız" dedi.

İŞ-KUR İzmir İl Müdür Vekili Makbule Dank da, Milli İstihdam Seferberliği kapsamında geçen yıl başlattıkları çalışmaları bu yıl yeni bir boyuta taşıdıklarını belirterek, "Pilot il olarak belirlenen İzmir’de başlayan İzmir İş Kulübü, 2018 ocak-eylül aylarında 78 eğitim grubunda 574 kişiye eğitim verdi. Eğitimler sonucunda adayların iş bulma konusunda güven kazandığı, iş arama becerilerinin geliştiği ve mülakatlarda daha başarılı oldukları görüldü. Katılımcılarının yüzde 95’inde başarı sağlandığı anlaşıldı” dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’yle yapılan protokol doğrultusunda mesleğe atılma aşamasında gençlere faydalı olmaya çalışacaklarını kaydeden Dank, şunları söyledi:

"Gençlere yönelik etkin hizmet sunumunun sürdürülmesi ve her geçen gün daha fazla gencimize ulaşılabilmesi noktasında İzmir Ekonomi Üniversitesi stratejik bir ortağımızdır. Bu protokol neticesinde İzmir İş Kulübü çalışmaları daha fazla gencimize ulaşacak ve iş arama noktasında onlara katkı sağlayacaktır."

Törene, Başkan Özgener ve Dank’ın yanı sıra İEÜ Genel Koordinatörü Prof. Dr. Murat Borovalı, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi Emre Kızılgüneşler, İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi Cüneyt Güleç, İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, İŞ-KUR Bornova Hizmet Merkezi Müdürü Yunus Yorgancı, Şef Şükran Öztürk, Şef Taner Kaya, İş ve Meslek Danışmanları Sevgi Tunalı Kabaçlı, Erkay Özdemir, Harun Yılmaz ve akademisyenler katıldı.