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28 Nisan 2018 Cumartesi 14:11

İzmir Ekonomi’den enginara farklı yorumlar

İzmir Ekonomili genç şeflerin yaptığı enginarlı tatlar uluslararası lezzete büründü. 4. Uluslararası Enginar Festivalinde genç şefler, enginara gelenekselliğin yanı sıra farklı tatlar kattı.İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi...

İzmir Ekonomi'den enginara farklı yorumlar
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İzmir Ekonomili genç şeflerin yaptığı enginarlı tatlar uluslararası lezzete büründü. 4. Uluslararası Enginar Festivalinde genç şefler, enginara gelenekselliğin yanı sıra farklı tatlar kattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) tarafından gerçekleştirilen festivalde İEÜ’lü şefler, enginarlı ekmek, limonata, suşi, turta, pizza gibi birbirinden farklı ürünleri festival konuklarına sundu. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan da öğrencilerin yaptığı ürünleri alarak, tattı, yenilikçi tariflere tam not verdi.

Festival kapsamında Urla Cumhuriyet Meydanında kurulan atölyelerde, İEÜ Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü eğitmen şefleri ile Tunus, Cezayir, Fas, İtalya, Lübnan, Fransa’dan gelen dünyaca ünlü şefler enginarın farklı tariflerini izleyicilere aktardı.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, öğrencilerin birbirinden farklı ürünler ortaya sunduğunu ve festivale renk kattığını belirterek, “Üniversitemiz Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü öğrencileri, festivale ayrı bir tat katıyor. Bölgemizin yerel tatlarına yeni bir soluk getiriyor. Festivalde de konukların büyük ilgisini çekiyor. Bu da eğitimimizin ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.
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