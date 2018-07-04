İzmir Ekonomili mezunlar iş dünyasına adım attı

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin (İEÜ) 2018 yılı mezunları iş dünyasına adım attı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan mezun bin 495 genç, İEÜ Açık Hava Gösteri Merkezinde gerçekleştirilen törende diplomalarını aldı. Tören sonunda öğrenciler keplerini fırlatarak, 10. Yıl Marşı eşliğinde gurur dolu anlar yaşadı.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan bin 495 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencisi gençler, mezuniyet heyecanı yaşadı. İEÜ Açık Hava Gösteri Merkezinde gerçekleştirilen törenle iş dünyasına adım atan gençler, diplomalarını aldı.

Törende, İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanı Mahmut Özgener ile İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, üniversite birincisi, İşletme Bölümü birincisi İrem Bilen ile birlikte şeref kütüğüne yıldız çaktı. Üniversite ikincisi, Endüstri Mühendisliği Bölümü birincisi Simge Güçlükol ve üniversite üçüncüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Sertaç Kılıçkaya’ya diplomalarını ve plaketlerini Özgener ve Prof. Dr. Muğan verdi.

Ailelerinin gururla izlediği Mühendislik Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları, diplomalarını alma sevincini yaşadı.

Törende konuşan Mahmut Özgener, gençlerden beklentilerinin çok yüksek olduğunu belirterek, "İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak, eğitim standartlarında belli bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Eğitim kadromuz, açılan bölümler, verilen eğitimin kalitesi istenilen, planlanan düzeye yaklaştı. Üniversitemizin bu alanlardaki seviyesini arttırmak ve daha da ileri taşımak için planlarımızı hazırlıyoruz, stratejimizi gözden geçiriyoruz. İzmir Ekonomi Üniversitesinin esas ilerlemesi, gelişmesi ve diğer üniversitelere de örnek olması gereken alanı, sizlerle olan iletişimimiz. Türkiye’nin geleceği olarak gördüğümüz sizlerle beraber, geleceğimizi de birlikte kurmalıyız” dedi.

Eğitimde bir ekol olmanın yolunun mezunlarla oluşan sinerjiden geçtiğini vurgulayan Başkan Özgener, öğrencilerden eğitim hayatındaki birlikteliklerini, mezun olduktan sonra da göstermelerini ve İzmir Ekonomi Üniversitesini ekol haline getirmelerini istedi.

13 bin 948 kişilik güç

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan ise öğrencileri iş yaşamına uğurladıklarını, onların başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi. İEÜ Mezunlar Derneği Başkanı Engin Kıbrıslı da, yeni mezunlarla birlikte 13 bin 948 kişilik büyük bir güç olduklarını, İzmir Ekonomi Üniversitesi diplomasının ülkemizi daha da ileriye götürecek güç olduğunu kaydetti.

Tören sonunda öğrenciler keplerini fırlatarak, 10. Yıl Marşı eşliğinde gurur dolu anlar yaşadı.