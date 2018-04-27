İzmir için tasarladı, ABD’den ödül geldi

Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü Araştırma Görevlisi Umut Altıntaş, Uluslararası İzmir Avrupa Caz Festivali Afiş Yarışması için tasarladığı afiş çalışması ile ABD’nin saygın grafik tasarım dergisi Graphis’in uluslararası yarışmasında tipografi kullanımı kategorisinde 420 katılımın arasından en büyük ödül olan “Platinum” ödülünü kazananlar arasında yer aldı.

Umut Altıntaş, 24. Uluslararası İzmir Avrupa Caz Festivali Afiş Yarışması için tasarladığı afiş çalışması ile Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşunun düzenlediği 36. Grafik Tasarım Yarışması ve Sergisinde Sait Maden Tipografi Özel Ödülünü kazandı. Aynı çalışmasıyla ABD’nin Grafik Tasarım Dergisi ve Yıllığı Graphis’in yaklaşık 50 yıllık geçmişe sahip uluslararası yarışmasına katılan Umut Altıntaş, Typography4: Type in Use kategorisinde 420 katılımcının arasından en büyük ödül olan Platinum ödülünü kazananlar arasında yer aldı.

Altıntaş, ayrıca, yine 36. Grafik Tasarım Yarışmasında, DigitIZMir_3 festivali için yaptığı afişle “Tipografi Kategorisi”, Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü Mezuniyet Projeleri Sergisi için yaptığı afişle de “Afiş Tasarımı” kategorilerinde başarı ödüllerini kazanmıştı. Aynı yarışmada geçen yıl “Kitap Tasarımı” kategorisinde başarı ödülü alan Altıntaş, uluslararası bir yarışmada başarı kazanmanın gurur verici olduğunu ifade etti.

Graphis’in, grafik tasarım, reklam, illüstrasyon ve fotoğraf gibi farklı dallarda, dünya çapında üretilen en iyi işlerin değerlendirdiği Amerika’da başlatılan bir yarışma olduğunu belirten Altıntaş, 1970 yılından itibaren de bu işlerin yer aldığı yıllıkları yayımlamak üzere bir yayınevine dönüştüğünü söyledi.