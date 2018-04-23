İzmir’de 23 Nisan coşkusu

Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İzmir’in Balçova, Çeşme, Foça, Bergama ve Aliağa ilçelerinde de büyük coşkuya sahne oldu.Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan...

Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İzmir’in Balçova, Çeşme, Foça, Bergama ve Aliağa ilçelerinde de büyük coşkuya sahne oldu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Balçova’da coşkuyla kutlandı. Gösterilere tekerlekli sandalyesi ile katılan Eda Yılmaz’ın “Atatürk Çocukları” şarkısını söylerken ayağa kalkması herkesi duygulandırdı. 23 Nisan nedeniyle okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Balçova Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Balçova Garnizon Komutanı Piyade Albay Cenk Baburşah ve Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya tarafından verildi. Sınıf arkadaşları ile birlikte gösterilere katılan özel eğitim sınıfı öğrencilerinden Eda Yılmaz’ın “Atatürk Çocukları” isimli şarkıyı seslendirirken tekerlekli sandalyesinde ayağa kalkması herkesi duygulandırdı.

Çeşme’de coşkulu kutlama

Çeşme Cumhuriyet Meydanında düzenlenen ilk törende Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, Atatürk anıtına çelenk sundu. Törene, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, siyasi parti temsilcileri, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme ADD Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Ayhan, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal ve diğer STK temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, öğrencilerin gösterileriyle tören sona erdi.

Foça’ya 4 ülkeden misafir geldi

Foça’da gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Foça Cumhuriyet Meydanındaki çelenk sunma töreniyle başladı. Atatürk anıtına tüm okullar adına Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi sunuldu. Kutlama programına Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Garnizon Komutanı ve Amfibi Grup Görev Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, sivil ve askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Foça Belediyesi Nihat Hüsenay Stadında yapılan kutlamalarda ise Foça Belediyesi halk oyunları ekibi ve Foça 2. Uluslararası Çocuk Şenliği için gelen Gürcistan topluluğu gösterisini sundu. Foça 2. Uluslararası Çocuk Şenliğinin gala gösterileri, Saat 19.00’da Demokrasi Meydanında sahnelenecek. Saat 18.30’da başlayacak olan kortej yürüyüşüne Ukrayna, Gürcistan, Karadağ ve Makedonya’dan gelen 107 misafir öğrenci ile Foçalı öğrenciler katılacak.

Bergama’da İzmir Marşı söylendi

Bergama Kaymakamlık Tören Alanında saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk sunumu ile başlayan resmi törenlerin ikinci adresi 14 Eylül Stadyumu oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Garnizon Komutanı Albay Murat Sağlık, Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Vatandaşların tribünleri tıklım tıklım doldurduğu kutlamalarda Bergamalı öğrencilerden oluşan halk dansları ekipleri ve yurt dışından gelen konuk ekipler izleyenlere birbirinden keyifli gösteriler sundu. Gösteriler sırasında İzmir Marşı çalınınca tribünlerde oturan Bergamalılar ellerinde bulunan Türk bayraklarını sallayarak ve “Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa” nakaratını hep bir ağızdan söyleyerek büyük coşku yaşadı. Törende ayrıca “Ulusal Egemenlik Haftası” konulu şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Aliağa’da coşkulu 23 Nisan

Aliağa’da saat 09.00’da Cumhuriyet Meydanında Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse’nin Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan törenler, Aliağa Atatürk İlkokulunda gerçekleştirilen kutlama etkinlikleri ile devam etti. Törene Aliağa Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet savcısı Nezahat Demirci, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rıfkı Kulaksız, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Programının sonunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen “Hayalimdeki 23 Nisan” konulu kompozisyon, şiir, resim yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet savcısı Nezahat Demirci, İlçe Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse tarafından verildi.