İzmir’de 6 bin kişi aynı anda zeybek oynayacak

Bayraklı Belediyesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Türkiye’de ses getirecek bir projeye imza atacak. Bu kapsamda 6 bin gönüllü cumhuriyet sevdalısının katılacağı sürpriz etkinliğin çalışmaları...

Bayraklı Belediyesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Türkiye’de ses getirecek bir projeye imza atacak. Bu kapsamda 6 bin gönüllü cumhuriyet sevdalısının katılacağı sürpriz etkinliğin çalışmaları tüm hızla sürerken, bu tarihi anın bir parçası olmak isteyenler için de müracaatlar devam ediyor.

Bayraklı Belediyesi, Cumhuriyetin 95’inci yıl dönümünü yine muhteşem bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Türkiye’de ses getiren Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine imza atan Bayraklı Belediyesi bu yıl bir ilki daha gerçekleştirecek. Yıllar boyunca bayramları coşkuyla kutlayan Bayraklı Belediyesi’nin etkinlikleri çerçevesinde 2014 yılında 1923 kişi zeybek oynamış ve 1923 rakamını oluşturmuştu. 23 Nisan’da Atatürk’ün çocukları, ‘Atam İzindeyiz’ yazmıştı. 19 Mayıs’ta ise Atatürk’ün yolunda emin adımlarla yürüyen gençler denizde kanolarla 1919 rakamını oluşturmuştu. Cumhuriyetin 92. yıl dönümünde ise 2015 kişi zeybek oynamış, ardından da ay yıldızlı dev Türk Bayrağı figürünü oluşturmuştu. 2016’da ise 2 bin 123 kişi zeybek oynamış, Türkiye haritasını oluşturmuştu. Geçtiğimiz yıl da saatler 19.23’ü gösterdiğinde Smyrna Meydanı’nda 4 bin kişi aynı anda zeybek oynayıp, ardından bir araya gelerek Atatürk’ün renkli kalpaklı portresini oluşturmuştu. Ülke genelinde ilgiyle izlenen ve milyonlarca kişinin beğenisini kazanan gösteri, bu yılki beklentileri de üst seviyeye taşıdı.

6 bin kişilik dev gösteri

29 Ekim için bu yıl hazırlanan programda yine Atatürk, bayrak ve cumhuriyet sevdalıları bir araya gelecek. Saatler 19.23’ü gösterdiğinde 6 bin gönüllü aynı anda zeybek oynayacak ardından da sürpriz bir Atatürk figürü oluşturacak. Bu dev gösteri için 8 bin farklı tonda tişört hazırlanırken, portrenin oluşturulmasının ardından halk oyunları ekipleri gösteri sunacak. Ayrıca havai fişek gösterileriyle İzmirliler unutamayacakları bir gece yaşayacak. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Cumhuriyetimizin 95’inci yılını yine Bayraklı’ya yakışır şekilde muhteşem bir organizasyonla kutlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi Smyrna Meydanı’na bekliyoruz” dedi.

Bayraklı’daki bu tarihi ana eşlik etmek ve Atatürk figürünün bir parçası olmak için 0232 477 20 00 telefon numarasından müracaat edilebiliyor.