İzmir’de caz festivali coşkusu

İzmir’de, caz festivalinin ilk gününde sahne alan caz ustaları, izleyicilere muhteşem bir gece yaşattı. Türkiye’nin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev, Hollanda’yı ağlatan ses olarak tanınan Karsu ve Flapper Swing şarkılarıyla...

İzmir’de, caz festivalinin ilk gününde sahne alan caz ustaları, izleyicilere muhteşem bir gece yaşattı. Türkiye’nin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev, Hollanda’yı ağlatan ses olarak tanınan Karsu ve Flapper Swing şarkılarıyla festival alanını dolduran izleyicilere müzik ziyafeti sundu.

İzmir ve çevresinden geçen yıl 30 bine yakın caz tutkunun izlediği organizasyon MaviBahçe Kent Meydanı’nda başladı. İzmir ve bölge halkının büyük ilgi gösterdiği caz festivalinin ilk gününün konukları 1920 ve 1930’ların caz standartlarını kendi tarzlarıyla harmanlayarak yorumlayan Flapper Swing, Türkiye’nin önde gelen caz piyanistlerinden biri olan Kerem Görsev Quartet ve ‘Hollanda’yı ağlatan ses” olarak tanınan sanatçı Karsu oldu. Flapper Swing’in performansı izleyicilerden büyük alkış aldı. Kent Meydanı’nı dolduran müzikseverler Kerem Görsev Quartet’in müzik şovuna alkışlarıyla eşlik etti. İzmirliler, gecenin son sanatçısı Karsu’nun şarkılarını hep bir ağızdan eşlik ederek söyledi. İzmir Lindy Hoppers ve Lindy Hop İzmir dans grupları seyircilerle birlikte dans ederek festivale renk kattı.

İzleyicilerine müzik şöleni sunacak festival ikinci gününde dopdolu programıyla devam edecek. ENBE Orkestrası’nın yeni albümünde seslendirdiği parçayla dikkat çeken Ezgi Ayçe, dünyaca ünlü Yunan udçu, piyanist ve besteci Alekos Vretos Project ve dünyaca ünlü Türk neyzen ve besteci Mercan Dede sahnede müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Türkiye’nin en başarılı caz vokallerinden Jehan Barbur ve Sibel Köse, Caz, blues sanatçısı Erkan Oğur festivalin son günü izleyiciler ile buluşacak. Festival boyunca düzenlenecek sürpriz etkinlikler ve hediye yağmuru, izleyicilere neşeli anlar yaşatacak. Müzikseverler etkinlikleri ücretsiz olarak izleyebilecek.

30 bin rekoru

Şehrin yeni yaşam merkezi MaviBahçe, geçtiğimiz yıl aynı tarihlerde düzenlediği caz festivalinin 30 bin izleyiciyi ağırlamıştı. Binlerce müziksever, üç gün boyunca müziğin ve dansın harmanlandığı konserler sayesinde keyifli ve neşeli saatler yaşamıştı. Festivale katılan dünyaca ünlü sanatçılar; Ramona, Fatih Erkoç, Kerem Görsev, Elif Çağlar, Della Miles, Tolga Bilgin, Emin Fındıkoğlu, Jam Session ve Tuncay Kayış sahne performanslarıyla izleyicileri adeta büyülemişti.