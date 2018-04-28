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28 Nisan 2018 Cumartesi 11:57

İzmir’de İş Kazası Kurtarma Tatbikatı

28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nde iş kazalarına dikkat çekmek için “İş Kazası Kurtarma Tatbikatı” gerçekleştirildi.İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından iş güvenliğine duyarlılığı arttırmak...

İzmir'de İş Kazası Kurtarma Tatbikatı
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28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nde iş kazalarına dikkat çekmek için “İş Kazası Kurtarma Tatbikatı” gerçekleştirildi.

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından iş güvenliğine duyarlılığı arttırmak amacıyla "Güvenli İş Yeri, Yaşamın Güvencesi" sloganıyla, “İş Kazası Kurtarma Tatbikatı” yapıldı. Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleşen tatbikatta iskele üstünde güvenli çalışmadan, yol güvenliğine kadar pek çok konu ele alınarak, bilgilendirme yapıldı.

Tatbikat öncesinde basın açıklaması yapan İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Gürkan Erdoğan, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliğinden alınan iş güvenliği uzmanlığı sertifikalarının hükümsüz bırakıldığını belirterek, "İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğitimleri özel eğitim kurumlarına bırakılmış ve birkaç yıl içerisinde uzman sayısı 100 bini aşmıştır. İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında asıl sorumluluk işverende olmasına rağmen her iş kazasından sonra genelde işyerinde işverenden ücret alarak çalışan uzmanlar suçlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

İş kazalarının önüne geçmek için...

İş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için yapılması gerekenleri de paylaşan Erdoğan şunları söyledi:

“İnsan ve emek olan çağdaş bir yapı oluşturulmalı, “önce insana değer ve saygı, sağlık, işçi güvenliği sonra iş” anlayışı yerleştirilmelidir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ulusal politikaların oluşturulmasıyla, çalışanlar ile işverenarasında, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda duyarlılık ve bilinç, toplumsal kültürün oluşturulması sağlanmalı ve özendirilmelidir. İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması bir ekip işidir. Herkes görev ve sorumluluk bilinci ile risklerin bertaraf edilmesine katkı sağlamalıdır” dedi.

Açıklamanın ardından yüksekte güvenli çalışma uzmanı Halim Uzun, işçilerin sağlıklarını tehlikeye atan hatalı halat yerine kullanmaları gereken ’şok emici’ destekli halatları tanıtırken, Kamuran Sürer ise yol üzerinde çalışan işçilerin güvenliği ile ilgili bilgileri anlattı.
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