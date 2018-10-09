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09 Ekim 2018 Salı 10:41

İzmir’de şiir ve melodi denklemi konuşulacak

İzmir’de, kent söyleşilerinin bu ay ki konukları Yunanistan da tanınan Türk şarkıcı Fide Köksal ve Matematik Profesörü olmasına rağmen tarihe ve edebiyata büyük bir merakı olan Prof. Dr. Haluk Oral olacak.Doktor Zeki Hozer tarafından projelendirilen,...

İzmir'de şiir ve melodi denklemi konuşulacak
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İzmir’de, kent söyleşilerinin bu ay ki konukları Yunanistan da tanınan Türk şarkıcı Fide Köksal ve Matematik Profesörü olmasına rağmen tarihe ve edebiyata büyük bir merakı olan Prof. Dr. Haluk Oral olacak.

Doktor Zeki Hozer tarafından projelendirilen, Medical Park İzmir Hastanesi ve Mövenpick Hotel İzmir işbirliği ile gerçekleşen sanat ve iş dünyasından önemli konukların İzmirliler ile buluştuğu kent söyleşilerine bu ay Atina’da büyük üne sahip olan İzmirli şarkıcı Fide Köksal ve Prof. Dr. Haluk Oral katılacak. Yazar Gülşah Elikbank moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinlikte ’Şiir ve Melodi Denklemi’ konuşulacak.

Söyleşi, 16 Ekim Salı günü, saat 18.30’da, Movenpick Hotel İzmir’de ücretsiz ve herkese açık olacak.
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