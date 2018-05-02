İzmir’den Çin’e parlayan yıldızlar

Eğitim dili İngilizce olan İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ) ikinci yabancı dil eğitimi öğrencilerin hayatına yön veriyor. İkinci yabancı dilini Çince alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Betül Akçakaya, 17. Çince Köprüsü Dünya Üniversite Öğrencileri Çince Yarışması Türkiye Elemesi’nde birincilik kazandı.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu ile Yeditepe Üniversitesi tarafından organize edilen yarışmada, Akçakaya birinci olurken, İEÜ İşletme Fakültesi öğrencisi Melike Evtut da üçüncü oldu. Türkiye’de bulunan 4 Konfiçyüs Enstitüsü ile üniversitelerin Çince bölümünde okuyan 52 öğrencinin katıldığı yarışmada, Akçakaya Türkiye’yi Çin’in başkenti Pekin’de temmuz ayında yapılacak uluslararası yarışmada temsil edecek. Akçakaya, bir yıl boyunca da Çin’de dil eğitimi alacak.

Çin kültürünü ve dizilerini çok sevdiğini belirten Akçakaya, “Üniversitemde, ikinci yabancı dil eğitimine büyük önem veriliyor. Ben de Çin kültürüne ve dizilerine ilgim sayesinde ikinci yabancı dilimi Çince seçtim. 4 yıldır Çince eğitim alıyorum. Asıl mesleğim mütercim tercümanlık ancak Çince’den Türkçe’ye Çin dizilerinin çevirilerini yapmak istiyorum. Ayrıca Çin geleneksel resim sanatını çok seviyorum. Bu alanda bir sergi de açmak istiyorum. Yarışmaya İEÜ Hazırlık ve Lisans/Ön Lisans Programları Öğretim Görevlisi Yuan Peng ile hazırladım. Üç aşamalı yarışmada, Çin sevgimi anlatan bir yazı yazdım ve Çin’de yapmak istediklerimi sunumumda anlattım. Yarışmada ayrıca Çin geleneksel resim sanatından bir örnek çizdim. Çince’yi çok seviyorum. Kariyerimi de bu doğrultuda şekillendireceğim” dedi.

İEÜ Hazırlık ve Lisans/Ön Lisans Programları Öğretim Görevlisi Yuan Peng da, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Çincenin ikinci yabancı dil olarak haftada 4 saat verildiğini ve öğrencilerin büyük bir başarı gösterdiğini kaydetti. Peng, sadece dil eğitimi yapmadıklarını kültürel paylaşım da gerçekleştirdiklerini de aktararak, “Öğrencilerimiz, Çinceyi çok seviyor ve onlarla birlikte Çin kültürünü yaşamak ve dil eğitimi çok başarılı geçiyor” dedi.