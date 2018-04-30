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30 Nisan 2018 Pazartesi 10:31

İzmir’den Çin’e uzanan tasarım dersi

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Jovita Sakalauskaite, Çin’in başkenti Pekin’de bulunan Tsinghua Üniversitesi Sanat ve Tasarım Akademisinde lif sanatının...

İzmir'den Çin'e uzanan tasarım dersi
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Jovita Sakalauskaite, Çin’in başkenti Pekin’de bulunan Tsinghua Üniversitesi Sanat ve Tasarım Akademisinde lif sanatının moda tasarımına yansımasını ve üç boyutlu keçe tasarımıyla geleneksel Türk sanatını Çinli öğrencilere aktarıyor.

İzmir’den davetli öğretim üyesi olarak Çin’de bulunan Sakalauskaite, “Geleneksel keçe sanatının günümüze yansımalarının olması gerektiğini düşünüyorum. Keçeyi farklı bir şekilde yorumlayarak onu üç boyutlu hale getirdim. Daha çok insan yüzleri üzerine çalışıyorum. Keçeyi alıştığımız görüntüden farklılaştırdım. Geleneksel Türk tekstili arasında bulunan keçeyi farklı yorumlayarak tüm dünyaya tanıtmayı hedefledim. Çin’de tekstil tasarımı ve lif sanatının modaya yansımalarını anlatmam istendi. Çinli öğrencilerle üç boyutlu keçe tasarımları yapıyoruz” dedi.

Derslerin ardından Çin’de sergi de açacağını kaydeden Sakalauskaite, aynı zamanda İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Çin’in Tsinghua Üniversitesi Sanat ve Tasarım Akademisi arasında işbirliği anlaşması imzalanacağını aktardı. Sakalauskaite, 2018 yılının Çin’de Türk yılı olarak ilan edildiğini de anımsatarak, “Çinliler, Türkiye’ye karşı inanılmaz bir merak duyuyor. Türkiye’nin tarihi, sanatı ve üniversite eğitimiyle çok ilgililer. Ben de hem İzmir’i hem de Türkiye’yi onlara anlatıyorum. Hem Türkiye’de hem de Çin’de ortak sergiler açmak istiyorlar” diye konuştu.
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