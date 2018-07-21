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21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:55

İzmir’den Japonya’ya tasarım esintisi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, Japonya’nın Chiba Üniversitesi’nde tasarım alanında staj yapacak. 6 yıldır gerçekleştirilen etkinlikte bugüne...

İzmir'den Japonya'ya tasarım esintisi
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İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, Japonya’nın Chiba Üniversitesi’nde tasarım alanında staj yapacak. 6 yıldır gerçekleştirilen etkinlikte bugüne dek 48 öğrenci Japon geleneksel ve güncel mimari örneklerini yerinde deneyimledi. Bu yıl da 8 İEÜ’lü içmimar adayı yaz döneminde Chiba Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Kaname Yanagisawa ve Japon öğrencilerle bir araya gelecek.

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Chiba Üniversitesi arasındaki Değişim/İletişim Programı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, 10 Japon öğrenci de Ekim ayında İzmir ve çevresini tanıyacak.

İEÜ İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Hasırcı, 2004 yılından bu yana Chiba Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Kaname Yanagisawa ile çeşitli projelerde işbirliği yaptıklarını söyledi. Doç. Dr. Hasırcı, bu yıl öğrenciler Habibe Ulutaş, Oğul Görgülü, Ogün Sarıca, Ali Rıza Sivas, Elif Karakuş, Melis Sena Özbaş, Cemre Kizir, Arda Turgut’un yaz stajını Japonya’da gerçekleştireceğini belirtti.

Geleneksel mimari ve teknolojik gelişmeleri yerinde izliyorlar

Öğrencilerin Japonya’da mesleki eğitimin yanı sıra teknik gezilerle hem geleneksel mimariyi hem de teknolojik gelişimleri yerinde izlediklerini belirterek, “Japonya’yı yıllar içinde ziyaret eden öğrenciler, çok zengin Japon kültürünü tanıyarak, tasarımın bu kültürde ne şekilde ele alındığını deneyimleme şansı elde ediyor. Bu yılda derslerinde başarı gösteren öğrencilerimiz, Japon aile ve kent kültürünü, Japon tasarım yaklaşımı ve mimarisi konularında altyapı kazanıyor. Üniversitemizi, İzmir’i ve ülkemizi tanıtıyorlar. Öğrencilerimiz döndüğünde entellektüel altyapıları daha da gelişmiş, bir dünya vatandaşı olma yolundaki adımlarından birini atmış oluyor” dedi.

Japonya’daki eğitime katılacak öğrencilerden Yusuf Ogün Sarıca da Japonların gösterişli alanlar yerine sade ve fonksiyonelliğe önem verdiğini vurgulayarak, kendi mesleği açısından yeni bir yol oluşturacağını ifade etti. Öğrencilerden Oğul Görgülü de, eğitimin kendilerine farklı bir bakış açısı katacağına inandığını kaydetti.
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