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24 Temmuz 2018 Salı 10:35

İzmirli çocukların yeni tutkusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent geneline yaydığı yeni nesil çocuk parklarıyla eğlence ve oyun anlayışına yeni soluk getirdiİzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği yeni nesil çocuk park projeleri büyük beğeni topluyor. 2015...

İzmirli çocukların yeni tutkusu
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent geneline yaydığı yeni nesil çocuk parklarıyla eğlence ve oyun anlayışına yeni soluk getirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği yeni nesil çocuk park projeleri büyük beğeni topluyor. 2015 yılından itibaren parkları bilinir çizgisinden çıkararak farklı bir soluk getiren Büyükşehir Belediyesi’nin yeni nesil parkları, ahşap oyun grupları ve rengarenk zemin kaplamalarıyla heyecan ve adrenalin tutkunu çocuklar kadar büyüklerin de ilgisini çekiyor. Bayraklı, Bornova, Balçova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka, Konak, Narlıdere ve Urla’da yeni nesil oyun guruplarıyla donatılan 42 park, neredeyse günün her saatinde dolup dolup boşalıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni nesil park uygulamasıyla çocuklar güvenli bir şekilde oyunlarını oynarken, kurulan trambolin ve ip tırmanma aletleri de onların fiziksel gelişimlerine yardımcı oluyor. Anne babaların çocuklarıyla birlikte sallanabileceği salıncaklar, ip tırmanma ve modüler tırmanma aletleri, dönen platformlar ve yaralanmaları önleyen rengarenk kauçuk zeminler, 7’den 77’ye tüm ilgiyi bu parklara çekiyor.
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