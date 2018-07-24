Radyo Egepostası imtiyaz sahibi ve gazeteci Mithat Umutoğulları’nın annesi Pamuk Umutoğulları 84 yaşında hayatını kaybetti.İzmir’de Radyo Egepostası imtiyaz sahibi ve gazeteci Mithat Umutoğulları’nın annesi Pamuk Umutoğulları tedavi gördüğü Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan gazeteci Umutoğlulları yasa boğuldu. Pamuk Umutoğulları’nın cenazesi ikindi namazına müteakip Karşıyaka Yamanlar İmam Gazali Camiinden kaldırılacağı öğrenildi.
İzmirli gazetecinin acı günü
Radyo Egepostası imtiyaz sahibi ve gazeteci Mithat Umutoğulları’nın annesi Pamuk Umutoğulları 84 yaşında hayatını kaybetti.İzmir’de Radyo Egepostası imtiyaz sahibi ve gazeteci Mithat Umutoğulları’nın annesi Pamuk Umutoğulları tedavi...