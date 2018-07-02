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02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:12

İzmirliler Fettah Can ile coştu

Sevilen sanatçı Fettah Can, İzmir’de verdiği konserle hayranlarını coşturdu.Sanatçı Fettah Can, düzenlenen konserle İzmirliler buluşarak keyifli dakikalar yaşattı. İzmir ve çevre illerin cazibe merkezi Forum Bornova da buluşan hayranlar,...

İzmirliler Fettah Can ile coştu
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Sevilen sanatçı Fettah Can, İzmir’de verdiği konserle hayranlarını coşturdu.

Sanatçı Fettah Can, düzenlenen konserle İzmirliler buluşarak keyifli dakikalar yaşattı. İzmir ve çevre illerin cazibe merkezi Forum Bornova da buluşan hayranlar, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Geleneksel yaz akşamı konserleri kapsamında verilen konserde Fettah Can, Boş Bardak, Mandalinalar ve Olan Bize Oldu gibi parçaları seslendirerek gönülleri fethetti. İzleyenlerin romantik ve coşkulu bir akşam yaşadığı etkinlik, yoğun ilgi gördü.
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