İzmirliler müzik ve dansa doyacak

28 Nisan Cumartesi ve 29 Nisan Pazar günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonunda düzenlenecek olan “BİVA 3. İDA Kupasi” dans yarışması iki gün boyunca sanatseverleri buluşturacak.Yarışma öncesi Biva Tower’ın Bayraklı’daki...

28 Nisan Cumartesi ve 29 Nisan Pazar günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonunda düzenlenecek olan “BİVA 3. İDA Kupasi” dans yarışması iki gün boyunca sanatseverleri buluşturacak.

Yarışma öncesi Biva Tower’ın Bayraklı’daki satış ofisinde mini bir dans şov düzenlendi. Yarışmanın tanıtımı için gerçekleştirilen etkinlikte, İDA dansçıları Defne Çinuçev ve Okan Tunçel

renkli bir performans sergiledi. İzmir Dans Atölyesi’ni 2014 yılında kurduklarını belirten Gürkan Görmez, Türkiye’de ve İzmir’de dansı sevdirmek ve yaygınlaşmasını sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Bu yıl 3. kez İDA kupasını gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını dile getiren Görmez,

“Etkinlikte 10 ülkeden yaklaşık 500 sporcu yer alacak ve görsel bir şölen yaşanacak. 11 kişilik Musicana Band canlı müzikleriyle keyifli bir ambiyans oluşturacak. Dünya ve Türkiye sıralamalarındaki yerlerini yükseltmek amacıyla kıyasıya mücadele edecek sporcuları, 11 farklı ülkeden hakemler değerlendirecek. Etkinliğe tüm İzmir halkını bekliyoruz” diye konuştu.

İzmir Dans Atölyesi (İDA) tarafından ulusal katılımla düzenlenen İDA Kupası, bu yıl ilk kez Dünya Dans Sporları Federasyonuna bağlı uluslararası etkinlikle, muhteşem bir şölen sunacak.

Yarışmada minikler, yıldızlar, gençler, yetişkinler ve büyükler kategorilerindeki sporcular, Latin ve standart dans stillerinde yarışacak.

Gala Programı ise Cumartesi ve Pazar günleri 19.00’da başlayacak. Seyirciler, Cumartesi Türkiye’nin en iyi sporcularını Pazar günü ise dünya yıldızlarını izleme fırsatı bulacak.