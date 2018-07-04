İZMİR:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:20

İzmirliler temmuz ve ağustos aylarında konsere doyacak

İzmir’de bir çok sanatçı bahçe konserleri kapsamında sahneye çıkarak, İzmirlilere keyifli dakikalar yaşatacak.İzmir Optimum AVM, yaz aylarının keyfini birbirinden özel konserler ile taçlandırıyor. Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını...

İzmirliler temmuz ve ağustos aylarında konsere doyacak
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İzmir’de bir çok sanatçı bahçe konserleri kapsamında sahneye çıkarak, İzmirlilere keyifli dakikalar yaşatacak.

İzmir Optimum AVM, yaz aylarının keyfini birbirinden özel konserler ile taçlandırıyor. Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını her hafta sonu bahçe alanında ağırlayarak misafirlerine unutulmaz saatler yaşatacak olan İzmir Optimum AVM, temmuz ve ağustos ayları boyunca bir çocuk sanatçıyı hayranlarıyla buluşturacak.

7 Temmuz Cumartesi günü Jehan Barbur ile başlayacak olan konserler, 14 Temmuz Cumartesi günü gençlerin sevgilisi Sinan Akçıl ile devam edecek. 21 Temmuz Cumartesi günü Tuna Kiremitçi-Özge Fışkın müzik keyfini zirveye taşırken, 29 Temmuz Pazar akşamı Sena Şener hayranlarıyla buluşacak.

Ağustos ayında da bahçe konserlerine devam edecek olan İzmir Optimum AVM, 5 Ağustos Pazar akşamı sahnesinde Can Gox’u, 11 Ağustos Cumartesi akşamı ise sevilen rock grubu Zakkum’u ağırlayacak.

19 Ağustos Pazar günü son dönemin en popüler isimlerinden Buray, bahçe konserlerinde İzmirlilerle buluşacak. Bahçe konserleri serisi 25 Ağustos Cumartesi akşamı Kalben’in unutulmayacak performansıyla sona erecek.
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