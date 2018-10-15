İZSU kazmadan yenileyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, ana arterler ile hattın yolun 4 metre altından geçtiği cadde ve sokaklarda kanal alt yapısını "kazmadan yenilemeye" başladı. Daha önce 100 metrelik kanal borusunu bir haftada yenileyen...

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, ana arterler ile hattın yolun 4 metre altından geçtiği cadde ve sokaklarda kanal alt yapısını "kazmadan yenilemeye" başladı. Daha önce 100 metrelik kanal borusunu bir haftada yenileyen İZSU, yeni yöntemle aynı işlemi bir günde tamamlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, hizmet kapasitesini artırmak ve alt yapı yatırımlarını trafiği etkilemeden, çevreyi rahatsız etmeden kısa sürede tamamlamak için "kazısız teknoloji" modelini hayata geçirdi. İZSU, eskiyen kanal şebekelerini cadde ve sokağı kazmadan yenilemek için başlattığı yeni yöntemi ilk etapta, Karabağlar’daki 5 kilometrelik kanal hattını yenileme çalışmalarında uyguladı.

Kazı ve hafriyat gerektirmeden kanalın akış hızını artıran, boru bağlantı noktalarındaki kırık, çatlak, sızma ve kaçakları onararak kısa sürede işin bitirilmesini sağlayan kazısız teknoloji, İZSU’ya da çalışmalarında büyük hız kazandırdı. 100 metrelik kanal borusunu daha önce bir haftada yenileyen İZSU, uygulamaya başladığı bu yöntemle aynı işlemi bir günde tamamlamaya başladı.

Uygulamanın hem ekonomik hem de 50 yıl gibi uzun ömürlü olduğunu söyleyen İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, “Kanalizasyon hatlarında durum tespiti için kamera ile görüntü alıyoruz. Bu görüntüleri tek tek inceleyerek yenilenmesi gereken hatları planlıyoruz. Ana arterlerde, kanal borularının 4 metrenin altında olduğu cadde ve sokaklarda, eğimi sıkıntılı olmayan, boru kesitinin değişmesine gerek olmayan, aşırı kırık ve çökük olmayan hatlarda kazısız yönteme geçtik. İç kaplama metodu ile kanalları onarıyoruz. Bir günde kazı yapmaksızın 100 metre imalat yapabiliyoruz” diye konuştu.

Karabağlar Abdi İpekçi Mahallesi’nde yürütülen çalışmaları memnuniyetle izleyen muhtar Orhan Kaya, “Daha önce bir iki sokağımızda kanal boruları değişmiş, bu çalışmalar birkaç ayda tamamlanmıştı. Şimdi sokağımızda 80 metrelik bir kanal çalışması bir günde bitecek. Kazı yok, gürültü yok, şikayet yok! İZSU da hem zamandan hem de işten tasarruf etmiş oluyor. Kazısız yöntemin çok faydalı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kazısız yöntem nedir?

Kısaca kanalizasyon borularının içlerinin kaplanması olarak bilinen yöntemle kanal yeniden kullanılır hale getiriliyor. Bunun için boru hattında kırık ve çatlakların oluştuğu kısım, 360 derece özel kimyasallar ve cam elyaf malzeme kullanılarak içeriden onarılıyor. Kanal görüntüleme robotları ile noktasal olarak tespit edilen kırık ve çatlaklar, yastık üzerine sarılan cam elyaf donatılı malzeme ile basınç altında kaplanıyor. Boruların yenilenmesi için yapılan bu çalışmalar sırasında hem trafik hem de çevrede yaşayan vatandaşlar çok daha az etkileniyor.