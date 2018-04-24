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24 Nisan 2018 Salı 10:23

İZTO seçimlerine kadın damgası

9 Nisan’da yapılan İzmir Ticaret Odası Meslek Komitesi seçimlerinde, 31. Sağlık Grubu Komitesi’nden ipi göğüsleyen ’Birlikte Söz Veriyoruz’ hareketi kadın ağırlıklı yapısıyla dikkat çekti.Göreve başlayan beş kişilik 31. Sağlık...

İZTO seçimlerine kadın damgası
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9 Nisan’da yapılan İzmir Ticaret Odası Meslek Komitesi seçimlerinde, 31. Sağlık Grubu Komitesi’nden ipi göğüsleyen ’Birlikte Söz Veriyoruz’ hareketi kadın ağırlıklı yapısıyla dikkat çekti.

Göreve başlayan beş kişilik 31. Sağlık Grubu Komitesi’nde başkanlık koltuğuna Uzm. Psk. İlknur Peder otururken, UKEB Okulları Genel Müdürü Filiz Üstel ve Bora Özel Eğitim’den Saniye Bora Fıçı komite üyesi olarak görev yapacak. Saniye Bora Fıçı ayrıca Veysi Kubba ile birlikte meclis üyeliği görevini yürütecek. Komitede ayrıca Dr. Engin Aytan da yer alıyor.

"Engelsiz atmosfer"

Komite başkanı seçilen Psk. İlknur Peder, doğuştan iki kolu ve bacağı olmamasına rağmen yaşam mücadelesini bırakmadan eğitimini tamamlayan ve psikolojik danışmanlık yapan öncü bir kadın. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunu Peder, İZTO’da bir engelli insanın komisyon başkanlığı yapmasının sembolik ama çok önemli bir anlam taşıdığını ifade ederek, “İZTO’da değişim, odanın kadınlar ve engelliler için ’engel’siz bir atmosfer oluşturulması ile başladı. Bizler odadaki bu temsil sorununu pozitif ayrımcılık yaparak çözeceğiz” dedi.
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