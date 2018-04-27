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27 Nisan 2018 Cuma 12:24

Kanocular Karşıyaka’da yarıştı

Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye Kano Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Okullar Arası İzmir İl Birinciliği Yarışları ile Durgun Su ve Deniz Kanoları Yarışları” Karşıyaka’da...

Kanocular Karşıyaka'da yarıştı
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Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye Kano Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Okullar Arası İzmir İl Birinciliği Yarışları ile Durgun Su ve Deniz Kanoları Yarışları” Karşıyaka’da yapıldı.

Mavişehir’deki Karşıyaka Belediyesi Su Sporları Merkezi’nin ev sahipliğindeki organizasyon büyük ilgi gördü. Küçük, yıldız ve genç kategorilerinde yapılan yarışlara, İzmir’in dört bir yanındaki 24 okuldan onlarca sporcu katıldı. Gün boyu süren ve renkli görüntülere sahne olan organizasyon sonunda, ilk 4’e madalya ve kupa takdim edildi. Dereceye giren sporcular, İzmir’i temsilen, Mayıs ayında Sakarya’da düzenlenecek olan Türkiye Kano Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Her branşta olduğu gibi su sporlarında da marka kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu hedefle kurduğumuz Su Sporları Merkezimizde önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptık. Katılan, dereceye giren tüm çocuk ve gençlerimizi yürekten kutluyorum. Sporu ve sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
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