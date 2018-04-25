Karşıyaka Belediyesinden “Edebiyat Ödülleri”

Kültür ve sanat alanında yaptığı etkinlikler ve düzenlediği yarışmalarla dikkat çeken Karşıyaka Belediyesi, bu yıl ilk kez Karşıyaka Edebiyat Ödülleri verecek. Her yıl farklı bir sanatçı adına açılacak olan yarışmanın ilki, roman...

Kültür ve sanat alanında yaptığı etkinlikler ve düzenlediği yarışmalarla dikkat çeken Karşıyaka Belediyesi, bu yıl ilk kez Karşıyaka Edebiyat Ödülleri verecek. Her yıl farklı bir sanatçı adına açılacak olan yarışmanın ilki, roman dalında yapılacak ve Karşıyaka’da yaşamış olan unutulmaz edebiyatçı Samim Kocagöz’ün ismini taşıyacak.

Bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan Karşıyaka Edebiyat Ödülleri, vatandaşları sanata yönlendirmek ve teşvik etmek amacını taşıyacak. Kalemine güvenen her katılımcı, bu yıl Samim Kocagöz’ün adını taşıyan ve roman dalında gerçekleşecek olan yarışma için 30 Nisan 2018 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Yarışmanın seçici kurulunda ise İnci Aral, Öner Yağcı, Hidayet Karakuş, Feyza Hepçilingirler ve Hülya Soyşekerci bulunacak. Ödülün kazananına 8 bin lira ödül verilecek. Ödül töreni 7 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgi belediyenin resmi web sitesi üzerinden alınabilecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Edebiyat Ödüllerimizle, hem değerlerimize bir vefa örneği göstereceğiz, hem de yeni kalemlerin yetişmesine katkı sağlamış olacağız. Bir toplumu kalkındıran ana unsur kültürdür, sanattır. Edebiyat Ödüllerimize katılacak genç yazarlarımız, şairlerimiz yarınlarımıza önemli yapıtlar bırakacaklardır” diye konuştu.