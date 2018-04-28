Karşıyaka gezilerine büyük ilgi

Karşıyaka Belediyesi, ilçenin tarihi, kültürel değerlerini tanıtmak ve kentlilik bilincini artırmak için düzenlediği gezileri yeniden başlattı. Karşıyaka’daki müzelerle kültür ve spor tesislerinin ziyaret edildiği geziler için, Belediye...

Karşıyaka Belediyesi, ilçenin tarihi, kültürel değerlerini tanıtmak ve kentlilik bilincini artırmak için düzenlediği gezileri yeniden başlattı. Karşıyaka’daki müzelerle kültür ve spor tesislerinin ziyaret edildiği geziler için, Belediye Halkla İlişkiler Birimine müracaat edilebiliyor.

Karşıyaka’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini daha fazla vatandaşla buluşturmak ve kentlilik bilincinin artmasına katkı sağlamak amacıyla Karşıyaka Belediyesi tarafından başlatılan ‘Kent Gezileri’ kısa zamanda yoğun talep gördü. Tesis ziyaretleriyle kentte sunulan sportif, sosyal ve kültürel olanakların da tanıtıldığı gezilere, kısa zamanda 300’ü aşkın Karşıyakalı katıldı. Her yaştan katılımcıların yanı sıra öğrenci grupları da kent turlarında keyifli saatler geçirdi.

Yoğun ilgiyle devam eden kent gezileri kapsamında; Karşıyaka Belediyesi Haberleşme Müzesi, Deniz Baykal Kültür Merkezi, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu, Örnekköy Belediye Şantiye Tesisleri, Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, Çanakkale Şehitler Anıtı Maketi, Hamza Rüstem Fotoğraf Müzesi ve Tay Park gibi çeşitli tesisler ziyaret ediliyor. 45’er kişilik gruplar halinde yapılan gezilere başvurmak ve bilgi almak için, 399 40 05 numaralı telefondan Karşıyaka Belediyesi Halkla İlişkiler Birimine ulaşılabiliyor.

“Güzellikleri paylaşıyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “İzmir’in, hatta Türkiye’nin en güzel ilçelerinden birinde yaşıyoruz. Sahip olduğumuz değerleri hemşerilerimizle paylaşmak için Kent Gezilerimizi yeniden başlattık. Karşıyaka’da yaşayan, buna rağmen müzelerimizi, tesislerimizi, kentimizin güzelliklerini gezme imkanı bulamayan yurttaşlarımıza da bu fırsatları sunmak istedik. Gösterilen ilgi için teşekkür ediyor, katılmak isteyen Karşıyakalıları bekliyoruz” dedi.