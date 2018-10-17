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17 Ekim 2018 Çarşamba 11:01

Karşıyaka Sabahattin Ali’yi anıyor

Türk edebiyatının klasikleri arasına giren "Kürk Mantolu Madonna" ve "Kuyucaklı Yusuf" gibi pek çok önemli roman, öykü ve şiirin yazarı olan Sabahattin Ali, Karşıyaka’da en sevilen eserleriyle anılacak. “Sabahattin Ali 111 Yaşında”...

Karşıyaka Sabahattin Ali'yi anıyor
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Türk edebiyatının klasikleri arasına giren "Kürk Mantolu Madonna" ve "Kuyucaklı Yusuf" gibi pek çok önemli roman, öykü ve şiirin yazarı olan Sabahattin Ali, Karşıyaka’da en sevilen eserleriyle anılacak. “Sabahattin Ali 111 Yaşında” başlıklı etkinlik, 19 Ekim Cuma günü saat 20.30’da Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğin sunumunu, belgeselleriyle tanınan gazeteci ve yazar Nebil Özgentürk yapacak. 1948 yılında faili meçhul cinayete kurban giden Sabahattin Ali’nin öyküsü, Özgentürk’ün hazırladığı “Bir Sabahattin Ali Trajedisi: Kayıp Kemiklerin İzinde” isimli belgesel ile konuklara aktarılacak.

Belgesel gösteriminin ardından Ali ve Aysun Kocatepe, bir şiir ve müzik ziyafeti sunacak. Sanatçılar, Sabahattin Ali şiirleri üzerine Ali Kocatepe’nin bestelediği ‘Meskenim Dağlar’, ‘Melankoli’ ve ‘Ben Sana Vurgunum’ gibi eserleri ile sevilen şarkılarını seslendirecek.

Etkinliğin halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşeceğini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Geçmişimize değer katan unutulmaz isimleri yaşatmak, genç nesillerle buluşturmak ve geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Sanatın başkenti Karşıyakamızda Sabahattin Ali gibi önemli bir ustayı anmaktan onur duyacağız. Sevenlerini bekliyoruz" dedi.
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