Karşıyaka’da girişimcilere büyük destek

Karşıyaka Belediyesi ve KOSGEB işbirliğindeki Uygulamalı Girişimcilik Projesinde bu yılın 3. etap kursları da tamamlandı. Başarılı olan ve iş planı KOSGEB tarafından onaylanan katılımcılar, 50 bin lira hibe ile 100 bin lira faizsiz kredi...

Karşıyaka Belediyesi ve KOSGEB işbirliğindeki Uygulamalı Girişimcilik Projesinde bu yılın 3. etap kursları da tamamlandı. Başarılı olan ve iş planı KOSGEB tarafından onaylanan katılımcılar, 50 bin lira hibe ile 100 bin lira faizsiz kredi imkanından yararlanabilecek.

İşsizlik sorununa çözüm üretmek ve kent ekonomisine katkı sağlamak için çalışan Karşıyaka Belediyesi’nin, 2015 yılından beri ücretsiz olarak düzenlediği KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine bugüne kadar 3 binden fazla kişi başvuru yaptı, 500’ün üzerinde kişi sertifika aldı, onlarca kişi işyeri açtı.

2018 yılı içerisinde üçüncü kez düzenlenen KOSGEB eğitimleri 26-29 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. 30 kişinin sertifika almaya hak kazandığı eğitimlerde, etkileyici iş fikirleri ön plana çıktı. Eğitimi başarıyla tamamlayan ve hazırladığı iş planı KOSGEB tarafından uygun bulunan girişimciler 50 bin lira hibe desteği almaya hak kazanırken, katılımcılara ayrıca 100 bin lira faizsiz kredi imkanı da sunuluyor.

Hayaller gerçeğe dönüşüyor

İstihdama ve kent ekonomisine katkı sağlamak için çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Girişimcilere yeni pencereler açmak ve desteklemek çok önemli. Bu anlayışla, 2015 yılından bu yana KOSGEB ile Uygulamalı Girişimcilik Projesinde çok güzel işlere imza atmaya devam ediyoruz. Etkileyici iş fikirlerine öncülük etmeyi ve aile ekonomisine dolaylı yoldan da olsa katkı sunmayı sürdüreceğiz” dedi.