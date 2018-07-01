Karşıyaka’da ‘Park Konserleri’ başlıyor

Karşıyaka Belediyesi, sıcak yaz akşamlarına “Park Konserleri” ile renk katacak. 4 Temmuz itibariyle her hafta ilçenin farklı bir noktasında, sevilen sanatçı ve müzik toplulukları Karşıyakalılar ile buluşacak.Geçen yıl büyük ilgi gören...

Karşıyaka Belediyesi, sıcak yaz akşamlarına “Park Konserleri” ile renk katacak. 4 Temmuz itibariyle her hafta ilçenin farklı bir noktasında, sevilen sanatçı ve müzik toplulukları Karşıyakalılar ile buluşacak.

Geçen yıl büyük ilgi gören “Park Konserleri”ni bu yaz da sürdüren Karşıyaka Belediyesi, ilk etkinliği 4 Temmuz Çarşamba akşamı Girne Kültürpark’ta gerçekleştirecek. Saat 21.00’da başlayacak konserde Türk Halk Müziği Sanatçısı Vildan Turan Akıncı sahne alacak. 11 Temmuz’da Zübeyde Hanım Mahallesi KSK 100. Yıl Meydanı’nda yapılacak ikinci konserde Gökhan Göçmen müzik şöleni sunacak.

Her hafta başka bir mahalle

Bostanlı Mahallesi Gode Cengiz Parkı’nda 18 Temmuz Çarşamba akşamı düzenlenecek konserde ise Küba rüzgarları esecek. Zeynep İleri ve Ibis Maria Guarnaluse Arce, Karşıyakalılara unutulmaz bir gece yaşatacak. Ayın son etkinliği de 25 Temmuz’da Bahariye Mahallesi İZBAN İstasyonu yanındaki Karşıyaka Belediye Orkestrası’nın konseri olacak. Park Konserleri, “Yaz Geceleri de Güzel” sloganıyla, her hafta Karşıyaka’nın başka bir noktasında müzikseverler ile buluşmaya devam edecek.

“Bu kez coşkuyu paylaşacağız"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Geçtiğimiz yaz döneminde gerçekleştirdiğimiz mini konserler, 7’den 70’e her yaştan yurttaşlarımızdan büyük ilgi gördü. Zorlukları birlikte omuzladığımız gibi, mutluluğu da paylaşarak çoğalttık. Bu yıl yine aynı coşkuyu yaşamak, birlik ve beraberlik içerisinde güzel saatler geçirebilmek için ’Park Konserleri’ni başlatıyoruz. Herkesi bu keyifli etkinliklere ortak olmaya çağırıyoruz” dedi.