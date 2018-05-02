Karşıyaka’nın kurslarında sezon finali

Karşıyaka Belediyesi tarafından kurulan Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, kurs sezonunu muhteşem bir Türk Sanat Müziği konseriyle tamamladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da kursiyerler arasında yer alan annesi...

Karşıyaka Belediyesi tarafından kurulan Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, kurs sezonunu muhteşem bir Türk Sanat Müziği konseriyle tamamladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da kursiyerler arasında yer alan annesi ile birlikte sahneye çıktı.

Karşıyaka Belediyesi tarafından, her yaştan vatandaşların sosyal yaşamına katkı sağlamak amacıyla açtığı eğitim, kurs, eğlence ve hobi merkezleri, sezon sonu gösterileri ile coşkuya neden oldu. Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezinde Türk Sanat Müziği eğitimi alan kursiyerler muhteşem bir konsere imza attı. 80 kursiyer, salonu dolduran sanatseverlere keyifli anlar yaşattı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da kursiyerler arasında yer alan annesi Sebahat Akpınar ile birlikte sahneye çıktı. Anne-oğul “Yiğidim Aslanım” şarkısını birlikte söyledi. Merkezde Türk Halk Müziği eğitimi alan kursiyerlerin aynı sahnede verdiği konser de büyük beğeni kazandı.

Karşıyakalı kadınların uğrak mekanlarından Mahalle Merkezleri de yazı sergi ve gösterilerle karşıladı. El emeği göz nuru ürünler, Nergiz Şenliği ile beğeniye sunuldu. Başkan Akpınar ve eşi Zehra Akpınar da sergiyi gezenler arasındaydı.

Etkinlikler sürüyor

İnönü Mahalle Merkezi Tiyatro Topluluğu 4 Mayıs saat 20.00’de Çarşı Kültür Merkezinde “Bindik Bi Alamete” oyununu sahneleyecek. Merkezdeki yılsonu gösterileri ise 8 Mayıs’ta gerçekleşecek. Karşıyaka Belediyesi bünyesindeki diğer mahalle merkezleri de Mayıs ayı boyunca birbirinden renkli yılsonu sergi ve gösterilerine imza atacak.

“Her kesime hizmet”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi kursiyerlerimizin muhteşem konserini gururla dinledik. Emeği geçen tüm değerli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Mahalle merkezlerimizde hazırladıkları el emeği göz nuru ürünlerini sergileyen kadınları da yürekten kutluyorum. Ulu önderimizin sözlerini rehber edinerek, hiçbir zaman yılmadan, yorulmadan yolumuza devam edeceğiz” dedi.