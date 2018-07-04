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04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:26

Karşıyaka’nın yaz okullarına coşkulu açılış

Karşıyaka Belediyesi tarafından, her yaştan Karşıyakalıları kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle buluşturmak amacıyla düzenlenen yaz okulları coşkulu bir törenle başladı. Toplam 21 branştaki kurslara, yaz boyunca 10 farklı tesis ev sahipliği...

Karşıyaka'nın yaz okullarına coşkulu açılış
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Karşıyaka Belediyesi tarafından, her yaştan Karşıyakalıları kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle buluşturmak amacıyla düzenlenen yaz okulları coşkulu bir törenle başladı. Toplam 21 branştaki kurslara, yaz boyunca 10 farklı tesis ev sahipliği yapacak.

Yaz döneminde hem çocukların hem de yetişkinlerin keyifli ve nitelikli vakit geçirmesini sağlamak için çalışan Karşıyaka Belediyesi, yaz okullarını başlattı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonunda gerçekleştirilen törene, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, meclis üyeleri, muhtarlar, minik sporcular ve aileleri katıldı. Halk oyunları, tango, zumba ve jimnastik gösterileri sergileyen çocuklar, performanslarıyla büyük alkış aldı.

Basketbol, voleybol, futbol, jimnastik, okçuluk, yüzme, bale, kano, judo, masa tenisi, hentbolun yanı sıra Latin dansları, halk oyunları, yoga, pilates, drama, satranç, akıl ve zeka oyunları, tango, sirtaki ve zumba kursları da kursiyerlerin keyifli bir yaz tatili geçirmesini sağlayacağı belirtildi. Kayıtları devam eden spor kursları için www. karsiyaka.bel.tr adresli internet sitesinden ve 324 73 63 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabileceği de duyuruldu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, her yıl olduğu gibi kurslar düzenlemeye devam edeceklerini ifade ederek, "Her yıl olduğu gibi bu yaz da binlerce çocuğumuz yeni öğretim dönemi başlayana kadar kurslarımızda eğitim görecek, keyifli ve nitelikli bir tatil geçirme imkanı bulacak. Daha sonra da kış spor okullarıyla çocuklarımızın hizmetinde olacağız. ’Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ diyen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gitmeye; sporla iç içe, aydınlık nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için, Cumhuriyet’in temel değerlerinin yıkılmadan ayakta kalması için hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.
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