Karşıyaka’ya ‘Barış ve Dostluk Parkı’

Karşıyaka Belediyesi ve Romanya İzmir Başkonsolosluğu işbirliğiyle kurulan ‘Barış ve Dostluk Parkı’ törenle hizmete açıldı. İnönü Mahallesindeki park ve ağaçlandırma alanında, iki ülkenin barış ve kardeşliğini simgeleyen zeytin...

Karşıyaka Belediyesi ve Romanya İzmir Başkonsolosluğu işbirliğiyle kurulan ‘Barış ve Dostluk Parkı’ törenle hizmete açıldı. İnönü Mahallesindeki park ve ağaçlandırma alanında, iki ülkenin barış ve kardeşliğini simgeleyen zeytin fidanları toprakla buluşturuldu.

Barış ve kardeşlik kenti Karşıyaka, Türkiye ve Romanya arasındaki dostluğu ölümsüzleştirmek adına anlamlı bir projeye ev sahipliği yaptı. Karşıyaka Belediyesi ve Romanya İzmir Başkonsolosluğu tarafından ortaklaşa hayata geçirilen proje kapsamında, İnönü Mahallesindeki üç dönümlük alanda Barış ve Dostluk Parkı oluşturuldu. Düzenlenen törenle park alanına, Romanya’nın kuruluşunun 100’üncü yılı onuruna, 100 adet zeytin fidanı dikildi. Romanya ve Türkiye Milli Marşlarının çalınmasıyla başlayan etkinlikte, iki ülkenin yöresel dans ve müziklerinden oluşan gösteriler de sergilendi.

Dostluk buluşması

Açılış ve fidan dikim törenine; Karşıyaka Belediye Başkan Vekili Süha Barlak, Romanya İzmir Başkonsolosu Miora Ştefan, Romanya Milletvekili Adriana Doina Pana, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Zeynep Sibel Algan, Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Liu Zenxian, İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David, Budapeşte Eski Dönem Büyükelçisi Şakir Fakıllı, Türkiye Hristiyan Romen Ortodoks Cemaati Rahibi Serciu Marcelulad, Karşıyaka Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“Kardeşliğimizin simgesi”

Karşıyaka Belediye Başkan Vekili Süha Barlak, “Barış ve dostluğun gücünü hatırlamak ve yaşatmak amacıyla, Türkiye-Romanya Barış ve Dostluk Parkı’nı el ele kurmaktan ve hizmete açmaktan onur duyuyoruz. Dilerim ki bu park, her iki ülkenin ebediyen kardeş duygularla; kültürel, sosyal ve ekonomik alanda işbirliği içinde yaşamasının bir simgesi olur” dedi. Romanya İzmir Başkonsolosu Miora Ştefan ve Romanya Milletvekili Adriana Doina Pana da konuşmalarında, dostluk ve barış adına anlamlı bir projenin hayata geçirildiğini belirterek, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.