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07 Ekim 2018 Pazar 10:22

Kemalpaşa Belediyesinden spor kulüplerine destek

Kemalpaşa Belediyesi, amatör spor kulüplerine destek vermeye devam ediyor. Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, 13 amatör spor kulübüne, kulüp başına 5 bin TL destek yardımında bulundu.Kemalpaşa Belediyesi, sporda geleceğin yeteneklerini...

Kemalpaşa Belediyesinden spor kulüplerine destek
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Kemalpaşa Belediyesi, amatör spor kulüplerine destek vermeye devam ediyor. Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, 13 amatör spor kulübüne, kulüp başına 5 bin TL destek yardımında bulundu.

Kemalpaşa Belediyesi, sporda geleceğin yeteneklerini yetiştiren ve sağlıklı bir genç neslin oluşmasında kilit görevi olan amatör spor kulüplerine destek olmayı sürdürüyor. Kemalpaşa genelinde Kulüpler Birliği çatısı altında bulunan 13 amatör spor kulübüne Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu’nun katıldığı törenle nakdi yardım yapıldı.

"Her türlü desteği vermeliyiz”

Başkan Uğurlu, Kemalpaşa Belediyesinin amatör sporcuların her zaman yanında olduğunu belirtti. Uğurlu, “Kemalpaşa’nın turnuvalarda çok daha başarılı olmasını istiyorsak amatör spor kulüplerimize her türlü desteği vermeliyiz” dedi. Kemalpaşa Belediyesinin amatör spor kulüplerinin desteklenmesinin yanı sıra Kemalpaşa’da sporun yaygınlaştırılması, kulüpler arası dayanışmanın geliştirilmesi ve ortak bir platform oluşturulması noktalarında da önemli katkıları olduğunu dile getiren Başkan Uğurlu, “Amatör spor kulüplerimiz çok önemli bir toplumsal görevi yerine getiriyor. Sporda geleceğin yeteneklerini yetiştiren ve sağlıklı bir genç neslin oluşmasında kilit bir görevi olan amatör spor kulüplerine destek olmak bizim önceliklerimiz arasında. Amatör sporcuların çalışma koşullarını iyileştirilerek sporun yaygınlaştırılması yoluyla gençlerin hem kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasına hem de geleceğin sporcularının yetiştirilmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Yeter ki sizlere fırsat verilsin”

Kemalpaşa Belediyesinin birçok farklı branşlarda ücretsiz spor kursları açtığını ve 7’den 70’e yüzlerce kişiye spor yaptırdığını anlatan Başkan Uğurlu, şöyle konuştu: “Amacımız, çocuklarımızın ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durarak, spor yapıp sağlıklı büyümelerine ve gelişmelerine katkı koymaktır. Gelecekte dünya olimpiyatlarında başarı elde edecek çocuklarımız ve gençlerimiz, bugün amatör kulüplerde sizlerin içinde bulunuyor. Yeter ki sizlere fırsat verilsin, ne kadar yetenekli olduğunuzu hepimiz biliyoruz. Belediye olarak dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de her türlü desteği vermeye hazırız."

"Gençliğimizin önünü açmaya gayret ediyoruz"

Gençlerin kendilerini geliştirmesi için her türlü desteği vermeye çalıştıklarını ifade eden Uğurlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gençlik her şeyimiz, bizim geleceğimiz, onlara sonsuz imkanlar sunmamız lazım. Geleceği icra edeceksek, sağlıklı nesiller istiyorsak, spor ve her alanda başarılı gençlik için tüm imkanlarımızı gençlerimizin hizmetine sunmamız gerekiyor. Bunun için sadece sporla değil her alanda gençliğimizin önünü açmaya gayret ediyoruz.”

Başkan Uğurlu, konuşmasının ardından kulüp temsilcilerine nakdi yardım çeklerini takdim etti.
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