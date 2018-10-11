İZMİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 14:44

Kemalpaşa’da halk gününe yoğun ilgi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen halk günü programına vatandaşlar yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, ilçede vatandaşlarla ’Halk Günü’ buluşmalarına...

Kemalpaşa'da halk gününe yoğun ilgi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen halk günü programına vatandaşlar yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, ilçede vatandaşlarla ’Halk Günü’ buluşmalarına devam ediyor. Başkan Uğurlu, mesaisinin büyük çoğunluğunu hemşehrileri ile geçirirken, Uğurlu, sabah mesaisine esnaf ve vatandaşlarla başladı. Uğurlu’ya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, başkana sorunlarını da iletti.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, "Hizmetkârlığına talip olduğumuz milletimize layık olabilmek için bir yandan ilk günkü aşk ve gayretle çalışmalarımızı sürdürüyor, diğer taraftan da her daim her şartta milletimizi ihmal etmiyor ve sürekli bir araya geliyoruz. Hiçbir zaman hemşehrilerimizi yalnız bırakmadık, yalnız bırakılmadık her zaman bir ve beraber olduk. Bu kapsamda her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ’Halk Günü’ programımız kapsamında hemşerilerimizle bir araya gelip talep ve beklentilerini dinliyoruz" diye konuştu.

Kemalpaşa Belediyesi olarak her alanda büyük değişim ve dönüşüm yaptıklarını belirten Başkan Uğurlu, bununla birlikte vatandaşları hiç ama hiç ihmal etmediklerini kaydetti. Uğurlu, şöyle devam etti:

"Yaptığımız fiziki yatırımlarla Kemalpaşa’mızı yeniden inşa ederken yürüttüğümüz sosyal politikalarla ihmal etmemeye özen gösterdiğimiz hemşehrilerimize bizleri yalnız bırakmadıkları ve dualarını eksik etmedikleri için sonsuz teşekkür ediyorum."
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku