Kemalpaşa’da kiraz tadında festival

Kemalpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 47. Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali dere mesire alanındaki muhteşem final programı ile son buldu. Türkülerle renklenen gecede en iyi kiraz yetiştiricileri seçilirken, ünlü şarkıcı Sinan Akçıl da sahne alarak Kemalpaşalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Kemalpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 47. Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali final gecesi ile son buldu. Kiraz tadında geçen festival kapsamında, resim yarışmasında dereceye girenlere ve en iyi kiraz yetiştiricilerine ödülleri takdim edildi. Duygu Güleç ve Veysel Mutlu’nun sahne aldığı gecede dere mesire alanını dolduran vatandaşlar müzik ziyafeti çekti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini birebir taklit eden sosyal medya fenomeni Gökhan Aslan da AK Parti’nin seçim şarkısı "Dönmem geri senin yolundan" parçası seslendirilirken şiir okudu. Festivalin finali, ünlü şarkıcı Sinan Akçıl’la yapıldı. Akçıl, birbirinden güzel parçalarını seslendirerek Kemalpaşalıları coşturdu.

"Kirazın başkenti Kemalpaşa"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, “Bu sene festivalimizin 47.’sini düzenliyoruz. Kemalpaşa Kiraz Festivalimiz, yarım asra yaklaştı. Biz diyoruz ki; kuzey yarım kürede kirazın başkenti Kemalpaşa’dır. Biz kiraz vesilesiyle Kemalpaşa’mızı, önce İzmir’e, ardından Türkiye’ye ve sonra da tüm dünyaya tanıtmanın gayreti içerisindeyiz. Bunu sadece Kemalpaşa Kiraz Festivali ile değil, birçok festivalle gerçekleştiriyoruz. Çok şükür yaklaşık 70 ülkenin katılımı ile Uluslararası Yemek Festivalimizi, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanım’ın riyasetinde ilk Milli Tohum Festivalimizi de Kemalpaşa’da yaptık” diye konuştu.

"Hem sembol, hem gelir kaynağı"

Kiraz’ın Kemalpaşa ekonomisine ciddi oranda katkı sağladığını hatırlatan Başkan Uğurlu, “Kiraz bizim için hem sembol, hem de gelir kaynağı. Bugün de bir hafta süren festivalimizin son günündeyiz. Birincilerimize ödüllerini de dağıttık. Bu sene Kemalpaşa Kiraz Festivalimiz biraz gecikti. Normalde kirazlarımız Mayıs ayı ile Haziran ayında olur ama bu sene festival ayı Ramazan ayına denk geldiği için Ramazan’dan sonra yapalım dedik. Ramazan’dan sonra tarihi 24 Haziran seçimleri oldu. Onu da tamamladık. Üniversite sınavı vardı. Onlara da akşam eğlence olsun, moral olsun, motivasyon olsun, yaza dinç ve dinamik girelim diye festivalimizin finalini bugün yapmaya karar verdik. Hep birlikte bu coşkuyu yaşıyoruz. İnşallah seneye bir sonraki festivalde buluşmak üzere ve güzel ülkemin insanlarını ve İzmirlileri Kemalpaşa’ya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Festivale; AK Parti 26. Dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Pof. Dr. Nükhet Hotar, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya, davetliler ve Kemalpaşa başta olmak üzere İzmir ve çevre ilçelerden vatandaşlar katıldı.