İZMİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 10:24

Kemalpaşa’da şehit aileleri ve gaziler dernek kurdu

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan şehit aileleri ve gaziler tarafından kurulan Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği düzenlenen törenle açıldı.Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma...

Kemalpaşa'da şehit aileleri ve gaziler dernek kurdu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan şehit aileleri ve gaziler tarafından kurulan Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği düzenlenen törenle açıldı.

Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği açıldı. Kemalpaşa Belediyesi tarafından tahsis edilen binada faaliyet gösterecek olan derneğin açılışına Kaymakam Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan vekili Bülent Aksakal, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tuncay Kılıç, katılımcılara teşekkür etti. Kılıç, "Kemalpaşa genelindeki şehit aileleri ve gazileri arasındaki iletişim, dayanışma ve kaynaşmanın sağlanması amacıyla, bu derneğin kurulmuş olması ilçemiz için çok önemlidir. Derneğimiz, yeni kurulmuş olup şuana kadar toplam 15 şehit ailesi ile 84 gazi üyemiz mevcuttur" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından dualar eşliğinde dernek binasının açılışı yapıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku