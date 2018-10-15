Kemalpaşa’da şehit aileleri ve gaziler dernek kurdu

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan şehit aileleri ve gaziler tarafından kurulan Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği düzenlenen törenle açıldı.Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma...

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan şehit aileleri ve gaziler tarafından kurulan Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği düzenlenen törenle açıldı.

Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği açıldı. Kemalpaşa Belediyesi tarafından tahsis edilen binada faaliyet gösterecek olan derneğin açılışına Kaymakam Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan vekili Bülent Aksakal, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tuncay Kılıç, katılımcılara teşekkür etti. Kılıç, "Kemalpaşa genelindeki şehit aileleri ve gazileri arasındaki iletişim, dayanışma ve kaynaşmanın sağlanması amacıyla, bu derneğin kurulmuş olması ilçemiz için çok önemlidir. Derneğimiz, yeni kurulmuş olup şuana kadar toplam 15 şehit ailesi ile 84 gazi üyemiz mevcuttur" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından dualar eşliğinde dernek binasının açılışı yapıldı.