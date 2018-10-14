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14 Ekim 2018 Pazar 15:46

Kemalpaşalı kadınlar Çanakkale’de

Kemalpaşa Belediyesi tarafından başlatılan ‘Şehitlerimizle torunları buluşuyor’ projesi kapsamında Çanakkale’ye düzenlenen geziler devam ediyor.Kemalpaşa Belediyesi sosyal ve kültürel projelere ağırlık veriyor. Bu kapsamda rehber ve...

Kemalpaşalı kadınlar Çanakkale'de
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Kemalpaşa Belediyesi tarafından başlatılan ‘Şehitlerimizle torunları buluşuyor’ projesi kapsamında Çanakkale’ye düzenlenen geziler devam ediyor.

Kemalpaşa Belediyesi sosyal ve kültürel projelere ağırlık veriyor. Bu kapsamda rehber ve görevliler eşliğinde düzenlenen Çanakkale gezisinde; 57’inci Alay Şehitliği, Conkbayırı, Şehitler Abidesi, Kocadere Şehitliği, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Seddülbahir Köyü ve Seyit Onbaşı Anıtı gibi yerler katılımcılara anlatım yapılarak gezdiriliyor. Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, kültür gezilerinin memnuniyet oranının oldukça yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Kemalpaşa Belediyesi olarak bu çalışmalarımızda da diğerlerinde olduğu gibi vatandaş memnuniyetini en üst düzeyde sağlamaya çalışıyoruz. Çok keyifli, bilgilendirici geziler oluyor. Ata yadigarı şehirlere gidiyoruz. Kahramanlık destanı yazılan Çanakkale’ye düzenlediğimiz geziler de ilgi odağı oluyor. Bu yıl özellikle ilçemizde yaşayan hanımlar için program yaptık. Gezilere katılmak isteyen hanım kardeşlerimiz ’Kadınlar Kulübü’ne başvuru yaparak bu hizmetimizden faydalanabiliyorlar” dedi.

Çanakkale’deki şehitliği ziyaret eden Kemalpaşalı kadınlar, Çanakkale gezilerinin çok anlamlı olduğunu belirtip Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu’ya teşekkür etti.
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