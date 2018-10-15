İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kemalpaşaspor, ligin 2. haftasında konuk olduğu Aliağa Belediye Helvacı Gençlikspor karşısında uzatma dakikalarında bulduğu gol ile sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.Baştan sona oldukça çekişmeli geçen müsabakada her iki takımda girdikleri birçok gol pozisyonunu değerlendiremezken, karşılaşmanın son dakikalarına doğru rakip kaledeki baskısını arttıran Kemalpaşaspor aradığı golü 90+4’ncü dakikada buldu. Sol kanattan gelişen atakta Muhammed Gökmen’in ceza alanına gönderdiği topu iyi takip eden Doğukan Faal takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Karşılaşma Kemalpaşaspor’un 1-0 üstünlüğü tamamlandı. Ligdeki ikinci galibiyetini elde eden İzmir ekibi puanını 6’ya çıkararak zirve ortaklığını sürdürdü. Kemalpaşaspor ligin 3. haftasında 21 Ekim Pazar günü Saat:15:00’da Çamdibi Altınokspor’u konuk edecek.
Kemalpaşaspor kayıpsız devam ediyor
İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kemalpaşaspor, ligin 2. haftasında konuk olduğu Aliağa Belediye Helvacı Gençlikspor karşısında uzatma dakikalarında bulduğu gol ile sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.Baştan sona oldukça...