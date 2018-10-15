Kemalpaşaspor kayıpsız devam ediyor

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kemalpaşaspor, ligin 2. haftasında konuk olduğu Aliağa Belediye Helvacı Gençlikspor karşısında uzatma dakikalarında bulduğu gol ile sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.Baştan sona oldukça...

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kemalpaşaspor, ligin 2. haftasında konuk olduğu Aliağa Belediye Helvacı Gençlikspor karşısında uzatma dakikalarında bulduğu gol ile sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Baştan sona oldukça çekişmeli geçen müsabakada her iki takımda girdikleri birçok gol pozisyonunu değerlendiremezken, karşılaşmanın son dakikalarına doğru rakip kaledeki baskısını arttıran Kemalpaşaspor aradığı golü 90+4’ncü dakikada buldu. Sol kanattan gelişen atakta Muhammed Gökmen’in ceza alanına gönderdiği topu iyi takip eden Doğukan Faal takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Karşılaşma Kemalpaşaspor’un 1-0 üstünlüğü tamamlandı. Ligdeki ikinci galibiyetini elde eden İzmir ekibi puanını 6’ya çıkararak zirve ortaklığını sürdürdü. Kemalpaşaspor ligin 3. haftasında 21 Ekim Pazar günü Saat:15:00’da Çamdibi Altınokspor’u konuk edecek.