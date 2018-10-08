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08 Ekim 2018 Pazartesi 13:14

Kemalpaşaspor lige iyi başladı

5 sezon aradan sonra yeniden Süper Amatör Lig’e yükselen ve hedefini Bölgesel Lig olarak belirleyen Kemalpaşaspor, ligin ilk haftasında evinde Güzeltepe Gençlikspor’u 2-0 yendi.Süper Amatör Lig’e yükselen Kemalpaşaspor, ilk haftaya moralli...

Kemalpaşaspor lige iyi başladı
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5 sezon aradan sonra yeniden Süper Amatör Lig’e yükselen ve hedefini Bölgesel Lig olarak belirleyen Kemalpaşaspor, ligin ilk haftasında evinde Güzeltepe Gençlikspor’u 2-0 yendi.

Süper Amatör Lig’e yükselen Kemalpaşaspor, ilk haftaya moralli başladı. Sezona Bölgesel Lig parolasıyla başlayan Kemalpaşa temsilcisi, Güzeltepe Gençlikspor ile karşı karşıya geldi. Kemalpaşa 8 Eylül Stadında oynanan mücadelede ev sahibi takım, Güzeltepe Gençlikspor’u 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Takımın oyunu ise ilk haftadan göz doldurdu.

İlk haftayı galibiyet ile kapatan Kemalpaşaspor, önümüzdeki hafta Aliağa Helvacıspor ile karşılaşacak. 14 Ekim Pazar Günü saat 15.00’da başlayacak olan mücadele Aliağa’da oynanacak.
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