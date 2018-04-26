Kızılay İzmir Şubesinde değişim

7 kişilik yönetimini hazırlayıp görevi Kızılay müfettişlerinden devralan Kerem Fahri Baykalmış’ın yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: “Yücel Tekin, Mehmet Nezir Baltaş, Ahmet Serdar Anlaş, Emine Başdaş, Ali Sarıaydın ve Abdulvahab Dabakan.”

Kızılay İzmir Şubesinde gerçekleşen yönetim değişiminde şubeye ait mal ve gayrimenkullerin tanıtımı, hizmet alanları ve faaliyet konularının anlatımı yapıldı. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti’nin Gaziemir Belediye Başkan Adayı olan Kerem Fahri Baykalmış, Kızılay Genel Merkezi’nin atamasıyla İzmir Şube Müdürü oldu.

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