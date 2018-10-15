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15 Ekim 2018 Pazartesi 13:49

Köln’deki Photokina 2018 Fuarı’nda Türk bayrağı açtı, ilgi gördü

Almanya’nın Köln şehrinde her 2 yılda bir düzenlenen Photokina 2018 Fuarına bu yılda 66 ülkeden 812 firma katılırken, dünyaca ünlü firmaların katıldığı fuarda; yeni model fotoğraf makineleri, objektifler, kameralar tanıtıldı. Fuarın...

Köln'deki Photokina 2018 Fuarı'nda Türk bayrağı açtı, ilgi gördü
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Almanya’nın Köln şehrinde her 2 yılda bir düzenlenen Photokina 2018 Fuarına bu yılda 66 ülkeden 812 firma katılırken, dünyaca ünlü firmaların katıldığı fuarda; yeni model fotoğraf makineleri, objektifler, kameralar tanıtıldı. Fuarın ortasında yer alan fotoğraf sergisinde Türk bayrağı açan uluslararası fotoğraf sanatçısı Erkan Çamlılar ilgi gördü.

2 yılda bir düzenlenen Photokina 2018 Fuarı, Almanya’nın Köln şehrinde 66 ülkeden 812 firmanın katılımıyla yapıldı. Dünyaca ünlü firmaların katıldığı fuarda; özellikle yeni model fotoğraf makineleri, objektifler, kameralar, kamera yan ürünleri ve yeni baskı tekniklerinden oluşan son teknolojik ürünler tanıtıldı. Fuarda ayrıca, ünlü fotoğraf sanatçılarının fotoğrafları da sergilendi. İşte bu sanatçılar arasında uluslararası fotoğraf sanatçısı ve 2ROI Medya Yöneticisi Erkan Çamlılar da yer aldı. Çamlıer, fuarın ortasında yer alan fotoğraf sergisinde Türk bayrağı açtı. Erkan Çamlıer’in bu hareketi, Türk vatandaşları ve Türkiye’yi seven farklı ülke vatandaşlarında alkış aldı.

2ROI Medya Kurucusu ve Sosyal Medya Uzmanı Alaattin Çağıl ile birlikte fuara giden Erkan Çamlılar, duygularını şöyle aktardı:

"Dünyanın en büyük fotoğrafçılık fuarında fotoğrafımın sergilenmesi beni onurlandırdı ve mutlu etti. Bu tarz sanat faaliyetlerinde şahsen yer almak beni mutlu ederken, ülkemizin bayrağını orada gösterebilmek beni daha çok mutlu etti. Birçok kişide bu duruma destek verince duygulandım. Umarım yaptığımız işler bu tarz yerlerde her zaman yayınlanır ve ülkemizin bayrağını gururla her yerde dalgalandırabiliriz" diyerek sözlerini bitirdi.
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