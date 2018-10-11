Konak’ta 4 gün 4 gece tiyatro

Konak Belediyesi’nin 2005 yılında hayatını kaybeden Türk Sineması ve Tiyatrosu’nun unutulmaz isimlerinden Mehmet Ulusoy adına düzenlediği Mehmet Ulusoy Sokakta Tiyatro Festivali’nin 8’incisi başladı. 10-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin açılışı Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde gerçekleşen etkinliklerle başladı. 4 gün sürecek festivalde tiyatro gösterimlerinin yanı sıra oyunculuk atölye çalışmaları, konser ve dans gösterileri de yer alacak.

Tiyatro ve müzik bir arada

Festivalin ilk günü Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki Gazeteci İsmail Sivri Anıtı önünde kurulan sahnede düzenlenen gösterilerle başladı. Etkinlikler kapsamında Crystals Dance Academy’nin 80’ler Dans Gösterisi nostaljik duygular yaşatırken, Deneysel Tiyatro Komünü, Duvara Karşı Tiyatro Topluluğu, İzmir Halk Tiyatrosu, Ağaçkakan Kukla Tiyatrosu ve Ayhan Işık Oyunculuk Okulu eğlendirirken düşündürdü. İlker Kılıçer ise pantomimdeki başarısıyla dikkatleri çekti. Different Etnik Müzik Grubu başlayan eğlence gecenin ilerleyen saatlerinde Eskaza Rock Müzik Grubu ile devam etti. Hem tiyatro oyuncuları hem de müzik grupları başarılı performanslarıyla göz doldurdu. Öte yandan Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Hamburg Mut Theater ve Faysal Tekoğlu Oyunculuk Atölyeleri düzenlendi.

Atölyeler ilgi gördü

Mehmet Ulusoy Sokakta Tiyatro Festivali’nin ikinci gününde Mavi Sanat Tiyatrosu ile Bir Varmış Bir Yokmuş Tiyatrosu Doğaçlama Tiyatro Abacıoğlu Han’da performans sergileyecek. Cuma günü ise Ege Sanat Tiyatrosu ve Ege Sanat Atölyesi yine Kemeraltı Abacıoğlu Han’da tiyatroseverlerle buluşacak. Cumartesi günü Alsancak Dominik Caddesi’nde Nedim Yıldız Tiyatro Şarkılarıyla, İzmir Flamenko Derneği de Flamenko Dans Gösterisi ve Konseri ile İzmirlilere keyifli anlar yaşatacak.