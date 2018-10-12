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12 Ekim 2018 Cuma 11:17

Kornişon salatalık üreticiye tam zamanında yetişti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde kornişon salatalığın ikinci sezonu üreticiyi memnun ediyor. İlçeye bağlı Kaymakçı beldesi çevresinde salatalık üretimi ile uğraşan çiftçiler, ekonomik kriz iddialarının tartışıldığı Ekim ayı itibarı...

Kornişon salatalık üreticiye tam zamanında yetişti
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İzmir’in Ödemiş ilçesinde kornişon salatalığın ikinci sezonu üreticiyi memnun ediyor. İlçeye bağlı Kaymakçı beldesi çevresinde salatalık üretimi ile uğraşan çiftçiler, ekonomik kriz iddialarının tartışıldığı Ekim ayı itibarı ile fiyatlardan memnun olduklarını söylediler.

Ağustos sonundan başlayıp Kasım ayı sonuna kadar süren hasat döneminin üretici için can simidi olduğunu belirten üretici Veysel Danış, fiyatların birinci ürün için 4 lira, ikinci ürün için 2 lira, üçüncü ürün içinse 50 kuruş civarında seyrettiğini söyledi. Halen sezon ortasında olduklarını ifade eden Danış, “Geçen yıl fiyatlar aynı sezonda 3 Tl, 2 TL ve 50 kuruş civarında idi. Bu yıl hayvancılık can çekişiyor. Gübre ve mazot girdileri çok arttı. Eğer kornişon salatalık fiyatları da düşük olsaydı bu yıl üretici tümden zarar edecekti” dedi. Rekoltenin de makul düzeyde olduğunu belirten Danış, “Hava şartları bozmazsa bu yıl yüzümüz gülecek” diye konuştu.

Üreticiler, bölgede üretilen turşuluk salatalığın yurt içinde hallere sevki yapılırken yurt dışına da ihraç edildiğini ifade ettiler. Salatalık tüccarı Emin Bektaşoğlu da bölgede yoğun olarak üretimi yapılan salatalığın turşuluk yemek dışında kozmetikte de önemli bir ham madde olduğunu söyledi.
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