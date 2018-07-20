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20 Temmuz 2018 Cuma 18:16

Kozak Yaylası’nda engelsiz kamp

Foça Belediyesi, Foça Kent Konseyi Engelli Meclisi, Foça Forum ve Mavişehir Rotary Kulübü’nün işbirliğiyle engelli yurttaşlar için Bergama’nın Kozak Yaylası’nda iki gün süren kamp yapıldı.Bu yıl 2’incisi düzenlenen ve 18-19 Temmuz...

Kozak Yaylası'nda engelsiz kamp
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Foça Belediyesi, Foça Kent Konseyi Engelli Meclisi, Foça Forum ve Mavişehir Rotary Kulübü’nün işbirliğiyle engelli yurttaşlar için Bergama’nın Kozak Yaylası’nda iki gün süren kamp yapıldı.

Bu yıl 2’incisi düzenlenen ve 18-19 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen kampa 270 kişi katıldı. Başta Foça, Aliağa ve İzmir’in çeşitli ilçeleri, Manisa ilinden gelen engelli yurttaşlar, gönüllüler ve refakatçiler için Kozak Yaylası’nın serin havası ve muhteşem doğasında çadırlar kuruldu. Gündüz saatlerinde eğlenceli aktivitelerle renklenen kampta, katılan herkese hoşça vakitler geçirdi. Gece yakılan kamp ateşinin etrafında şarkılar söylendi, danslar edildi. İki gün süren Engelsiz Kamp, katılımcılarının gelecek yıl tekrar buluşma istek ve dilekleriyle sonlandı.

Yoğun ilgi

Foça Belediyesi Boccia Antrenörü ve Kamp Sorumlusu Şebnem Sezer, yoğun talebin olduğunu, olanaklar çerçevesinde mümkün oldukça çok kişiyle bir araya gelmeye çaba sarf ettiklerini belirtti. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da ‘‘Amacımız, özel çocuklarımız ve ailelerine kamp hayatını anlatmak, özgüvenlerini arttırmak, kırsal ve kentsel alanda yanlarında olduğumuzu belirtmekti. Engelli yurttaşlarımızın engellerini ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapmalıyız. Kampta yaşadıkları deneyim, yaşamları boyunca başarı için umut olacaktır. Engelli yurttaşlarımızı eve kapatan zihniyeti yok etmek, doğayla baş başa aileleriyle eğlenmelerini sağlamak bizleri de mutlu etti’’ dedi.

Kampa katılan STK’lar, gönüllüler, özel vatandaşlar ve aileleri, Foça Belediyesi’ne teşekkür ederek, çok mutlu olduklarını ifade etti.
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