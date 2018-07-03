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03 Temmuz 2018 Salı 15:53

Kozbeyli’deki halk toplantısına yoğun ilgi

İzmir’in Foça ilçesinde, geleneksel olarak düzenlenen halk toplantısı bu kez Kozbeyli Mahallesinde yapıldı.Foça ilçesinde, kaymakamlık başkanlığında düzenlenen halk toplantıları ilçe genelinde devam ediyor. Toplantı son olarak Kozbeyli...

Kozbeyli'deki halk toplantısına yoğun ilgi
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İzmir’in Foça ilçesinde, geleneksel olarak düzenlenen halk toplantısı bu kez Kozbeyli Mahallesinde yapıldı.

Foça ilçesinde, kaymakamlık başkanlığında düzenlenen halk toplantıları ilçe genelinde devam ediyor. Toplantı son olarak Kozbeyli Mahallesinde devam etti. Kozbeyli’nin sıkıntılarını anlatan vatandaşlar, toplantıya yoğun ilgi gösterdi. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da, vatandaşlarla sohbet etti.

Toplantıya ayrıca, Foça Kaymakamı Ali Çetin, bürokratlar, Kozbeyli Mahallesi Muhtarı Hayrettin Günindi ve vatandaşlarda katıldı.
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