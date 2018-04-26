Küçük başkan talimat verdi büyük başkan yaptı

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle Balçova Belediye Başkanlığı makamını devralan Buse Çataltaş’ın istediği klima sınıfına teslim edildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kamu kurumlarında çocuk başkanlar bir günlüğüne makam koltuklarına oturdu. Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın koltuğunu bir günlüğüne devralan Başöğretmen İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Buse Çataltaş, ilk olarak belediyenin eğitim kurumlarına desteğinin devam etmesini istedi. Havaların ısınması nedeniyle sınıflarının çok sıcak olduğunu ifade eden küçük başkan sınıflarına da bir klima alınması talimatını verdi.

Küçük başkan Buse’nin talimatını ertesi gün yerine getiren Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, Başöğretmen İlkokulu 4-B sınıfına hemen bir klima aldırdı. Öğrenciler daha iyi koşullarda ders yapmanın sevincini yaşarken, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, “Gelecek yıllarda daha güçlü bir Türkiye istiyorsak, eğitime destek vermeliyiz. Biz yıllardır çocuklarımızın eşit ve kaliteli eğitim alması için çalışıyoruz, bundan sonra da desteğimiz devam edecek” diye konuştu.