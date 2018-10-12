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12 Ekim 2018 Cuma 11:10

Kumaş ve akrilik estetiği sergisi

İzmirli sanatseverler Konak Belediyesi çatısı altında bu kez Nihan Akdemir’in ‘Nefes’ isimli sergisinde buluştu.Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi Sanat Galeri’sinde açılan sergide Nihan Akdemir’in çoğu tuval üzerine sadece kumaş...

Kumaş ve akrilik estetiği sergisi
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İzmirli sanatseverler Konak Belediyesi çatısı altında bu kez Nihan Akdemir’in ‘Nefes’ isimli sergisinde buluştu.

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi Sanat Galeri’sinde açılan sergide Nihan Akdemir’in çoğu tuval üzerine sadece kumaş ve akrilik boya kullanarak yaptığı soyut tablolar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Beşinci kişisel sergisi olduğunu dile getiren sanatçı, aynı zamanda İstanbul Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü’nün de başkanlığını yürütüyor. Çalışmalarında genel olarak kumaşı metafor olarak kullandığını, iki boyutlu yüzeylerde derinlik ve hacim çalışması yaptığını dile getiren Akdemir, “Kumaşın sınırlarını zorlayan, özgün bir dil kullanmayı seviyorum” dedi. Akdemir’in tekstil ve boyut ilişkisi içinde ortaya koyduğu eserlerden oluşan sergisi 26 Ekim tarihine kadar Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde izlenebilecek.

Sergi öncesi atölye çalışması

Sergi öncesinde Nihan Akdemir Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampusu 2 Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Grafik Bölümü öğrencileriyle de atölye çalışması yaptı. Tuval üzerine kumaş, akrilik boya ve tutkal kullanarak özgün çalışmalar yapan gençler akademisyen bir sanatçı ile çalışmanın ayrıcalığını yaşadı. Kısa sürede ortaya çok ilginç tablolar çıkaran öğrenciler eğlenceli anlar da yaşadı. Çalışma sonrasında Nihan Akdemir, öğrenciler ve okul öğretmenleri ile günün anısına fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
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