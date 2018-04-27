Maden ihracatçıları Mevlüt Kaya ile devam dedi

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mevlüt Kaya 227 oyla tekrar seçildi. İzmir Mimarlar Odası’nda gerçekleştirilen Ege Maden İhracatçıları Birliği Genel Kurulu’nda birlik tarihinde ilk kez 3 liste yarıştı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nde 2014-18 döneminde Yönetim Kurulu Başkanı olan Mevlüt Kaya’nın başkan adayı olduğu mavi liste 227 oyla seçimi kazanırken, Şener Bayyurt’un başkan adayı olduğu kırmızı liste 200 oy aldı. Halil Öksüz’ün başkan adayı olduğu beyaz listeye ise; 72 oy çıktı. 6 oy ise geçersiz sayıldı.

Genel kurul sonrasında konuşan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, sektöre yakışan olgunlukta bir seçim olduğunu, önümüzdeki süreçte madencilik sektörünün sorunlarının çözümü için yeni yönetim kurulunda canla başla çalışacakları sözünü verdi. Kaya, “Madencilik sektöründe katma değerli ürün ihracatını arttırmak için URGE Projeleri yapacağız, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile birlikte Ankara nezdinde sektörün sorunlarının çözümü için çaba göstereceğiz” diye konuştu.

Mevlüt Kaya kimdir?

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, 1951 yılında Konya’da dünyaya geldi. Lise eğitimi sonrasında Danimarka’da üniversite öğrenimini yarıda bırakıp iş hayatına atıldı. Danimarka’da 3 yıl çalıştıktan sonra Türkiye’ye geri döndükten sonra ticaret hayatına başlayan Mevlüt Kaya, İZKO Mermer Yönetim Kurulu Başkanı olarak 35 yıldır doğal taş sektöründe faaliyet göstermektedir.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Kurucu Yönetim Kurulunda yer alan Mevlüt Kaya, 2014 yılında Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Kaya, bu görevi dışında Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyeliği, İZFAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyesi görevlerini de yürütmektedir.

26 Nisan 2018 tarihinde Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na tekrar seçilen Mevlüt Kaya, Danimarka dilini iyi düzeyde ve İngilizce dilini orta düzeyde konuşabilmektedir. Kaya, evli ve bir çocuk babasıdır.