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26 Nisan 2018 Perşembe 10:41

Mahalle tiyatroları geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir köşesine yayılmış kültür merkezlerinde güçlü bir akademik kadro eşliğinde tiyatro eğitimi vermeye ve aynı zamanda her mahallenin tiyatrosunu kurmaya hazırlanıyor. Mahalle tiyatroları için...

Mahalle tiyatroları geliyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir köşesine yayılmış kültür merkezlerinde güçlü bir akademik kadro eşliğinde tiyatro eğitimi vermeye ve aynı zamanda her mahallenin tiyatrosunu kurmaya hazırlanıyor. Mahalle tiyatroları için bu hafta sonu seçmeler var.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, mahalle orkestralarından sonra, şimdi de mahalle tiyatroları kuruyor. Kentteki farklı kültür merkezlerinde güçlü akademik kadrolarla kurulacak tiyatrolar, 9 ay boyunca eğitimler verecek. 15 yaş üstü herkesin katılabileceği seçmeler sonrasında, tamamıyla mahalle sakini amatör tiyatrocuların rol aldığı oyunlar sahnelenecek. Kentlilerin sanatla buluşmasını sağlayacak proje, mahalle sakinleri arasındaki iletişimi de güçlendirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mahalle Tiyatrosu seçmeleri 28 Nisan Cumartesi saat 10.00’da Aliağa Kültür Merkezinde, 13.00’te Çiğli Kültür Merkezinde, 17.00’de Selçuk Kültür Merkezinde yapılacak. Seçmeler 29 Nisan Pazar günü ise saat 10.00’da Bornova, 13.00’te Gültepe, 16.00’da da Altındağ Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.
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