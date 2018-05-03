Menderes şampiyonaya ev sahipliği yapacak

İşitme Engelliler Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası Menderes Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

İşitme Engelliler Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası 4-6 Mayıs tarihlerinde Gümüdür Atatürk Mahallesi Aquapark arkasında gerçekleşecek. 8 spor kulübünün, 72 sporcuyla katılacağı şampiyonaya Menderes Belediyesi ev sahipliği yapacak.

Etkinlikle alakalı konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Menderes Belediyesi olarak ilçemizi her alanda kalkındırırken spor alanında da önemli katkılar sağlıyoruz. İlçemize spor komplekslerini kazandırırken, her türlü spor dalına da destek oluyor ve Menderes’i sporun adresi haline getiriyoruz. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bünyesinde, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyon Başkanlığı ile birlikte İşitme Engelliler Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonasını Menderes’te gerçekleştireceğiz. Tük halkımızı şampiyonaya davet ediyorum. Gümüldür’de gerçekleşecek şampiyonada işitme engelli sporcularımızla bir olup onlara hep birlikte destek verelim” dedi.