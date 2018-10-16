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16 Ekim 2018 Salı 10:36

Menderes’e yarı olimpik yüzme havuzu

İzmir’in Menderes ilçesinde, belediye tarafından ilçeye kazandırılacak yarı olimpik yüzme havuzunun çalışmaları hızla sürüyor.Menderes ilçesinde, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen...

Menderes'e yarı olimpik yüzme havuzu
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İzmir’in Menderes ilçesinde, belediye tarafından ilçeye kazandırılacak yarı olimpik yüzme havuzunun çalışmaları hızla sürüyor.

Menderes ilçesinde, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında, ilçeye yarı olimpik yüzme havuzu kazandırılıyor. Çalışmaların sürdüğü proje tamamlandığında çocukların keyifle vakit geçireceği bir sosyal tesis daha ilçeye kazandırılmış olacak.

5 bin 250 metrekare alan üzerinde gerçekleştirilen projede, yarı olimpik açık yüzme havuzunun yanı sıra; çocuk havuzu, tuvalet, soyunma odaları, fitness salonu ve kafeterya yer alacak.

Menderes’e ilkleri kazandırmaya devam ettiklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Çocuklarımızın, gençlerimizin keyifle vakit geçireceği, sosyalleşebileceği yeni bir alanı daha ilçemize kazandırıyoruz. İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün yanındaki alana yarı olimpik yüzme havuzumuzu kazandırıyoruz. Projemizde çalışmalarımız sürüyor. Kısa sürede projemizi tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine açarak, Menderes’e yine bir ilki kazandırmış olacağız” dedi.
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