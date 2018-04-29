Menderes’te 1 Mayıs coşkusu göklerde

Menderes Belediyesi tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gerçekleşecek Uçurtma Şenliği’nde, 3 bin 500 uçurtma dağıtılacak.Menderes Belediyesi tarafından bu yıl 9.’du düzenlenecek Menderes Uçurtma Şenliği için geri sayım başladı....

Menderes Belediyesi tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gerçekleşecek Uçurtma Şenliği’nde, 3 bin 500 uçurtma dağıtılacak.

Menderes Belediyesi tarafından bu yıl 9.’du düzenlenecek Menderes Uçurtma Şenliği için geri sayım başladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gerçekleşecek etkinlik Özdere Orta Mahalle Gençlik Parkı ve Sahilinde düzenlenecek. 3 bin 500 uçurtmanın ücretsiz dağıtılacağı etkinlik gün boyu sürecek.

Renkli görüntüler oluşacak

Şenlik kapsamında çocukların gönüllerince eğlenmesi için özel oyun alanı da oluşturuldu. Çizgi film karakterlerinin yer alacağı şenlikte, yüz boyama, sihirbazlık gösterileri ve çeşitli yarışmalar gerçekleştirilecek. Sevilen sanatçı Bahadır Tatlıöz de şarkılarıyla şenlikte yer alacak.

Çifte kutlama

Herkesi şenliğe davet eden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Bu yıl Menderes sahillerinde gök yine ay yıldıza bürünecek. Belediyemiz tarafından 9.’sunu düzenleyeceğimiz uçurtma şenliğimiz, her sene olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gerçekleşecek. Hem işçi bayramımızı hem de şenliğimizi birlikte kutlayarak çifte kutlama yapacağız. Tüm vatandaşlarımızı şenliğimize katılmaya davet ediyorum" dedi.